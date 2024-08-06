Японский индекс Nikkei резко вырос после крупнейшего в истории обвала
Японский индекс Nikkei, отражающий капитализацию 225 японских компаний, после рекордного падения на торгах 5 августа резко взлетел до отметки, превышающей 34 500 пунктов. Об этом сообщает Reuters.
Накануне Nikkei упал на 12,4% до 31 458 пунктов, что стало историческим рекордом, превышающим обвал в «черный понедельник» 1987 г.
Наряду с этим на 2% вырос индекс MSCI. Отмечается также стабильность на Уолл-стрит: фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,5%, на Nasdaq – на 2%, а общерегиональные фьючерсы на Euro Stoxx 50 – на 1,24%.
Индекс S&P 500 потерял 3% 5 августа, а индекс Nasdaq Composite снизился на 3,43%, продолжив недавнюю распродажу из опасений возможной рецессии в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась на уровень 3,84%.
По данным Reuters, представители Федеральной резервной системы (ФРС) США «сделали все возможное, чтобы успокоить рынки». Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявляла, что готова к снижению процентных ставок по мере необходимости. По словам старшего рыночного аналитика City Index в Брисбене Мэтта Симпсона, комментарии главы ФРС и более сильный, чем ожидалось, отчет Индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM services), развеяли опасения по поводу «панического сокращения» ФРС на следующей неделе.
Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС мир инвестиций» Оксана Холоденко рассказывала «Ведомостям», что обвал японского рынка обусловлен двумя факторами. Первый из них – пятничное падение американского фондового рынка после выхода ключевого отчета по рынку труда за июль, согласно которому число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло всего на 114 000 за месяц, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000 в июне и меньше прогноза Dow Jones в 185 000. Второй фактор связан с ростом ключевой ставки в Японии с 0,1 до 0,25. Это привело к резкому укреплению йены: в ходе торгов на рынке Форекс 5 августа ее стоимость поднималась до максимума с начала года – 142 йен/$.