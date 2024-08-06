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Японский индекс Nikkei резко вырос после крупнейшего в истории обвала

Ведомости

Японский индекс Nikkei, отражающий капитализацию 225 японских компаний, после рекордного падения на торгах 5 августа резко взлетел до отметки, превышающей 34 500 пунктов. Об этом сообщает Reuters.

Накануне Nikkei упал на 12,4% до 31 458 пунктов, что стало историческим рекордом, превышающим обвал в «черный понедельник» 1987 г.

Наряду с этим на 2% вырос индекс MSCI. Отмечается также стабильность на Уолл-стрит: фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,5%, на Nasdaq – на 2%, а общерегиональные фьючерсы на Euro Stoxx 50 – на 1,24%.

Индекс S&P 500 потерял 3% 5 августа, а индекс Nasdaq Composite снизился на 3,43%, продолжив недавнюю распродажу из опасений возможной рецессии в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась на уровень 3,84%.

По данным Reuters, представители Федеральной резервной системы (ФРС) США «сделали все возможное, чтобы успокоить рынки». Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявляла, что готова к снижению процентных ставок по мере необходимости. По словам старшего рыночного аналитика City Index в Брисбене Мэтта Симпсона, комментарии главы ФРС и более сильный, чем ожидалось, отчет Индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM services), развеяли опасения по поводу «панического сокращения» ФРС на следующей неделе.

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС мир инвестиций» Оксана Холоденко рассказывала «Ведомостям», что обвал японского рынка обусловлен двумя факторами. Первый из них – пятничное падение американского фондового рынка после выхода ключевого отчета по рынку труда за июль, согласно которому число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло всего на 114 000 за месяц, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000 в июне и меньше прогноза Dow Jones в 185 000. Второй фактор связан с ростом ключевой ставки в Японии с 0,1 до 0,25. Это привело к резкому укреплению йены: в ходе торгов на рынке Форекс 5 августа ее стоимость поднималась до максимума с начала года – 142 йен/$.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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