Японский индекс Nikkei резко вырос после крупнейшего в истории обвала

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС мир инвестиций» Оксана Холоденко рассказывала «Ведомостям», что обвал японского рынка обусловлен двумя факторами. Первый из них – пятничное падение американского фондового рынка после выхода ключевого отчета по рынку труда за июль, согласно которому число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло всего на 114 000 за месяц, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000 в июне и меньше прогноза Dow Jones в 185 000. Второй фактор связан с ростом ключевой ставки в Японии с 0,1 до 0,25. Это привело к резкому укреплению йены: в ходе торгов на рынке Форекс 5 августа ее стоимость поднималась до максимума с начала года – 142 йен/$.