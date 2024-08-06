Что стоит за снижением ключевых фондовых индексов по всему миру

Что стоит за снижением ключевых фондовых индексов по всему мируИнвесторы опасаются рецессии в экономике США, но о серьезном кризисе пока говорить рано
В понедельник, 5 августа, крупнейшие фондовые индексы мира резко снизились. Волна распродаж началась в Японии – 5 августа индекс Nikkei 225, который отражает капитализацию 225 японских компаний, потерял 13,5%, добравшись до 31078 пунктов. Это падение оказалось рекордным за всю историю торгов. При этом еще месяц назад, 11 июля, бенчмарк установил абсолютный исторический рекорд на уровне 42426,77 пункта. С тех пор индекс потерял 26,8%.
Вслед за Японией рухнули главные азиатские рынки. Основной индикатор Тайваньской биржи TAIEX по итогам торгов обвалился на 8,35% до 19830,88 пункта. Южнокорейский бенчмарк Kospi снизился на 8,8% до 2441,57 пункта. Торги на Стамбульской бирже были приостановлены вскоре после открытия из-за падения индикатора BIST-100 на 6,72%. Бенчмарки Индии, Австралии, Гонконга и Шанхая упали в пределах 1,4–3,7%.