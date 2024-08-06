Что стоит за снижением ключевых фондовых индексов по всему миру

В понедельник, 5 августа, крупнейшие фондовые индексы мира резко снизились. Волна распродаж началась в Японии – 5 августа индекс Nikkei 225, который отражает капитализацию 225 японских компаний, потерял 13,5%, добравшись до 31078 пунктов. Это падение оказалось рекордным за всю историю торгов. При этом еще месяц назад, 11 июля, бенчмарк установил абсолютный исторический рекорд на уровне 42426,77 пункта. С тех пор индекс потерял 26,8%.