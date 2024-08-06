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Что стоит за снижением ключевых фондовых индексов по всему миру

Инвесторы опасаются рецессии в экономике США, но о серьезном кризисе пока говорить рано
Софья Ермакова
Инвесторы опасаются рецессии экономики США/ Reuters

В понедельник, 5 августа, крупнейшие фондовые индексы мира резко снизились. Волна распродаж началась в Японии – 5 августа индекс Nikkei 225, который отражает капитализацию 225 японских компаний, потерял 13,5%, добравшись до 31078 пунктов. Это падение оказалось рекордным за всю историю торгов. При этом еще месяц назад, 11 июля, бенчмарк установил абсолютный исторический рекорд на уровне 42426,77 пункта. С тех пор индекс потерял 26,8%.

Вслед за Японией рухнули главные азиатские рынки. Основной индикатор Тайваньской биржи TAIEX по итогам торгов обвалился на 8,35% до 19830,88 пункта. Южнокорейский бенчмарк Kospi снизился на 8,8% до 2441,57 пункта. Торги на Стамбульской бирже были приостановлены вскоре после открытия из-за падения индикатора BIST-100 на 6,72%. Бенчмарки Индии, Австралии, Гонконга и Шанхая упали в пределах 1,4–3,7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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