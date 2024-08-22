Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды 10 рублей на акцию
Совет директоров производителя атлантического лосося и форели «Инарктика» рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2024 г. в 10 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 6 октября.
27 мая совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2024 г. в 10 руб. на акцию.
«Инарктика» выплачивает дивиденды ежеквартально. По итогам трех кварталов 2023 г. акционеры компании получили выплаты на общую сумму в 3,95 млрд руб. Совокупные дивиденды за 2024 г. составят 4,83 млрд рублей или 55 руб. на акцию, годовая дивдоходность – 6,58%.