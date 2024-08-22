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Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды 10 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров производителя атлантического лосося и форели «Инарктика» рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2024 г. в 10 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 6 октября.

27 мая совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2024 г. в 10 руб. на акцию.

«Инарктика» выплачивает дивиденды ежеквартально. По итогам трех кварталов 2023 г. акционеры компании получили выплаты на общую сумму в 3,95 млрд руб. Совокупные дивиденды за 2024 г. составят 4,83 млрд рублей или 55 руб. на акцию, годовая дивдоходность – 6,58%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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