Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за I квартал

Акции компании в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 2,69% до 850,5 руб. По состоянию на 14:00 мск их стоимость составила 866 руб. (-0,92%). Индекс Мосбиржи в это время находился на отметке 3351,01 пункта (-1,34%).