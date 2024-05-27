Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за I квартал
Совет директоров производителя атлантического лосося и форели «Инарктика» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 г. в 10 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Акции компании в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 2,69% до 850,5 руб. По состоянию на 14:00 мск их стоимость составила 866 руб. (-0,92%). Индекс Мосбиржи в это время находился на отметке 3351,01 пункта (-1,34%).
Совет директоров также рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 8 июля 2024 г.
Годовое собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть эту рекомендацию, назначено на 27 июня 2024 г.