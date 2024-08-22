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МТС во II квартале увеличила выручку на 18,5%

Ведомости

ПАО «МТС» во II квартале 2024 г. получило выручку по МСФО в размере 170,9 млрд руб., что на 18,5% выше показателя аналогичного периода 2023 г., сообщает компания.

OIBDA группы выросла на 5% год к году и составила 65,4 млрд руб. Денежные капитальные затраты группы во II квартале 2024 г. выросли на 55,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 31,1 млрд руб. в результате инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и новых направлений бизнеса.

«Нашим самым значимым корпоративным событием первого полугодия стала консолидация наших медиаактивов в единую холдинговую компанию "МТС Медиа", которая сосредоточится на развитии масштабных франшиз и партнерских отношений на всех платформах», – заявил генеральный директор Вячеслав Николаев.

Выручка от подключения во II квартале 2024 г. выросла на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 115,1 млрд руб. благодаря увеличению выручки от базовых и цифровых услуг в сегменте B2C на 7,0% и увеличению на 9,7% в сегменте B2B.

21 августа сообщалось, что выручка Группы ГТЛК по МСФО составила 63,9 млрд рублей, увеличившись на 47% к аналогичному периоду прошлого года, что обусловлено ростом нового бизнеса компании, а также увеличением ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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