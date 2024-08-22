МТС во II квартале увеличила выручку на 18,5%

OIBDA группы выросла на 5% год к году и составила 65,4 млрд руб. Денежные капитальные затраты группы во II квартале 2024 г. выросли на 55,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 31,1 млрд руб. в результате инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и новых направлений бизнеса.