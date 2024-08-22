МТС во II квартале увеличила выручку на 18,5%
OIBDA группы выросла на 5% год к году и составила 65,4 млрд руб. Денежные капитальные затраты группы во II квартале 2024 г. выросли на 55,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 31,1 млрд руб. в результате инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и новых направлений бизнеса.
«Нашим самым значимым корпоративным событием первого полугодия стала консолидация наших медиаактивов в единую холдинговую компанию "МТС Медиа", которая сосредоточится на развитии масштабных франшиз и партнерских отношений на всех платформах», – заявил генеральный директор Вячеслав Николаев.
Выручка от подключения во II квартале 2024 г. выросла на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 115,1 млрд руб. благодаря увеличению выручки от базовых и цифровых услуг в сегменте B2C на 7,0% и увеличению на 9,7% в сегменте B2B.
21 августа сообщалось, что выручка Группы ГТЛК по МСФО составила 63,9 млрд рублей, увеличившись на 47% к аналогичному периоду прошлого года, что обусловлено ростом нового бизнеса компании, а также увеличением ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ).