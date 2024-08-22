Менеджмент «Ренессанс страхования» рекомендует дивиденды по 3,6 рублей на акцию

Как отмечается в сообщении, рекомендуемая сумма соответствует примерно 51% от прибыли компании за первое полугодие 2024 г., а дивидендная доходность к цене акций RENI равна 4%. Чистая прибыль «Ренессанс страхование» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2024 г. сократилась на 45% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 3,9 млрд руб.