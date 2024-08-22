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Менеджмент «Ренессанс страхования» рекомендует дивиденды по 3,6 рублей на акцию

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Менеджмент страховой компании «Ренессанс страхование» рекомендует совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 3,6 руб. на акцию, или 2 млрд руб. в абсолютном значении, следует из сообщения компании.

Как отмечается в сообщении, рекомендуемая сумма соответствует примерно 51% от прибыли компании за первое полугодие 2024 г., а дивидендная доходность к цене акций RENI равна 4%. Чистая прибыль «Ренессанс страхование» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2024 г. сократилась на 45% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 3,9 млрд руб.

20 мая 2024 г. сообщалось, что чистая прибыль «Ренессанс страхования» по МСФО в I квартале 2024 г. выросла на 8% г/г до 2,5 млрд руб.

2 мая 2024 г. совет директоров группы утвердил заключительные дивиденды по итогам 2023 г. в размере примерно 1,3 млрд руб., что составляет 2,3 руб. на акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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