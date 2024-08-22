Менеджмент «Ренессанс страхования» рекомендует дивиденды по 3,6 рублей на акцию
Менеджмент страховой компании «Ренессанс страхование» рекомендует совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 3,6 руб. на акцию, или 2 млрд руб. в абсолютном значении, следует из сообщения компании.
Как отмечается в сообщении, рекомендуемая сумма соответствует примерно 51% от прибыли компании за первое полугодие 2024 г., а дивидендная доходность к цене акций RENI равна 4%. Чистая прибыль «Ренессанс страхование» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2024 г. сократилась на 45% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 3,9 млрд руб.
20 мая 2024 г. сообщалось, что чистая прибыль «Ренессанс страхования» по МСФО в I квартале 2024 г. выросла на 8% г/г до 2,5 млрд руб.
2 мая 2024 г. совет директоров группы утвердил заключительные дивиденды по итогам 2023 г. в размере примерно 1,3 млрд руб., что составляет 2,3 руб. на акцию.