«Ренессанс страхование» нарастил чистую прибыль по МСФО в I квартале

2 мая 2024 г. Совет директоров группы утвердил заключительные дивиденды по итогам 2023 г. в размере примерно 1,3 млрд руб., что составляет 2,3 руб. на акцию. Общее собрание акционеров состоится 24 июня 2024 г., выплата будет осуществлена летом 2024 г. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов будет 5 июля 2024 г. С учетом уже выплаченных дивидендов за первое полугодие 2023 г., общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 г. может составить 10 руб. на акцию. В абсолютном значении на дивиденды за 2023 г. планируется направить 5,6 млрд руб., или примерно 54% от чистой прибыли группы за 2023 г.