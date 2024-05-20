«Ренессанс страхование» нарастил чистую прибыль по МСФО в I квартале
Чистая прибыль «Ренессанс страхования» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2024 г. выросла на 8% г/г до 2,5 млрд руб., следует из пресс-релиза компании.
Акции на фоне отчета подорожали на 1,6% до 112,88 руб. По состоянию на 12:38 мск их стоимость составила 111,58 руб. (+0,41%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3480,68 пункта (-0,61%).
Согласно пресс-релизу, группа в отчетный период увеличила общую сумму брутто подписанных страховых премий на 39,1% г/г, она достигла 33,3 млрд руб. благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования, ДМС и автострахования.
Инвестиционный портфель на 31 марта 2024 г. достиг 191 млрд руб. Он увеличился на 5%, или 8,7 млрд руб. с начала 2024 г. Состав портфеля на конец отчетного периода: корпоративные облигации (44%), государственные и муниципальные облигации (12%), акции (11%), депозиты и денежные средства (26%), прочее (7%).
Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг по результатам квартала 32,8%, что подтверждает качество бизнес сегментов, а также их акцент на реализацию стратегии прибыльного роста, отмечает компания.
2 мая 2024 г. Совет директоров группы утвердил заключительные дивиденды по итогам 2023 г. в размере примерно 1,3 млрд руб., что составляет 2,3 руб. на акцию. Общее собрание акционеров состоится 24 июня 2024 г., выплата будет осуществлена летом 2024 г. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов будет 5 июля 2024 г. С учетом уже выплаченных дивидендов за первое полугодие 2023 г., общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 г. может составить 10 руб. на акцию. В абсолютном значении на дивиденды за 2023 г. планируется направить 5,6 млрд руб., или примерно 54% от чистой прибыли группы за 2023 г.