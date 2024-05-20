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«Ренессанс страхование» нарастил чистую прибыль по МСФО в I квартале

Ведомости

Чистая прибыль «Ренессанс страхования» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2024 г. выросла на 8% г/г до 2,5 млрд руб., следует из пресс-релиза компании.

Акции на фоне отчета подорожали на 1,6% до 112,88 руб. По состоянию на 12:38 мск их стоимость составила 111,58 руб. (+0,41%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3480,68 пункта (-0,61%).

Согласно пресс-релизу, группа в отчетный период увеличила общую сумму брутто подписанных страховых премий на 39,1% г/г, она достигла 33,3 млрд руб. благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования, ДМС и автострахования.

Инвестиционный портфель на 31 марта 2024 г. достиг 191 млрд руб. Он увеличился на 5%, или 8,7 млрд руб. с начала 2024 г. Состав портфеля на конец отчетного периода: корпоративные облигации (44%), государственные и муниципальные облигации (12%), акции (11%), депозиты и денежные средства (26%), прочее (7%).

Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг по результатам квартала 32,8%, что подтверждает качество бизнес сегментов, а также их акцент на реализацию стратегии прибыльного роста, отмечает компания.

2 мая 2024 г. Совет директоров группы утвердил заключительные дивиденды по итогам 2023 г. в размере примерно 1,3 млрд руб., что составляет 2,3 руб. на акцию. Общее собрание акционеров состоится 24 июня 2024 г., выплата будет осуществлена летом 2024 г. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов будет 5 июля 2024 г. С учетом уже выплаченных дивидендов за первое полугодие 2023 г., общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 г. может составить 10 руб. на акцию. В абсолютном значении на дивиденды за 2023 г. планируется направить 5,6 млрд руб., или примерно 54% от чистой прибыли группы за 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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