Чистая прибыль «СПБ биржи» в первом полугодии сократилась на 17%
По итогам первого полугодия чистая прибыль «СПБ биржи» составила 511,52 млн руб. Это на 108,43 млн руб., или 17,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 г., следует из отчета компании.
«В результате введения блокирующих санкций в отношении компании в ноябре 2023 г. проведение торгов иностранными ценными бумагами, ключевым направлением деятельности, было остановлено. Указанное событие оказало негативное влияние на операционные показатели компании», – говорится в отчете.
В «СПБ бирже» добавили, что сейчас сосредоточились на разблокировке клиентских активов и развитии новых направлений деятельности, в частности торговле опционами и цифровыми финансовыми активами.
В отчете также сказано, что собственный капитал увеличился на 1,66% и достиг 21,3 млрд руб. При этом показатель его рентабельности (ROE) снизился с 6,09% по итогам первого полугодия 2023 г. до 4,84% за январь – июнь этого года.
В начале июля стало известно, что «СПБ биржа» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщалось на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. «СПБ биржа» ни разу после своего первичного публичного размещения акций (IPO) не платила дивиденды. Накануне размещения в проспекте эмиссии торговая площадка отметила, что не планирует выплачивать их в среднесрочной перспективе, так как нацелена на рост. IPO «СПБ биржи» прошло 18 ноября 2021 г.