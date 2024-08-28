Чистая прибыль «СПБ биржи» в первом полугодии сократилась на 17%

В начале июля стало известно, что «СПБ биржа» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщалось на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. «СПБ биржа» ни разу после своего первичного публичного размещения акций (IPO) не платила дивиденды. Накануне размещения в проспекте эмиссии торговая площадка отметила, что не планирует выплачивать их в среднесрочной перспективе, так как нацелена на рост. IPO «СПБ биржи» прошло 18 ноября 2021 г.