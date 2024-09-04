Генеральный директор «Аэрофлота» допустил возможность возвращения к дивидендам
По его словам, выплата дивидендов – положительный знак для рынка. Но окончательного решения по выплатам еще нет, так как компания будет опираться на финансовые результаты и план капвложений, который сейчас занимает удельный вес. Александровский добавил, что чистая прибыль, заработанная в текущем году, сформировалась без субсидий за счет повышения эффективности контроля за операционными расходами.
30 июля 2024 г. «Аэрофлот» впервые за семь лет получил полугодовую прибыль по РСБУ по итогам первого полугодия. Чистая прибыль авиакомпании составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее. Компания заявила, что полученная прибыль позволит обеспечить финансирование программы капитальных затрат на закупку запчастей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности парка самолетов, а также импортозамещение цифровых систем авиакомпании.