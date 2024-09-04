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Генеральный директор «Аэрофлота» допустил возможность возвращения к дивидендам

Ведомости

«Аэрофлот» может вернуться к выплате дивидендов впервые с 2019 г., в частности, по итогам 2024 г. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Александровский в ходе проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, выплата дивидендов – положительный знак для рынка. Но окончательного решения по выплатам еще нет, так как компания будет опираться на финансовые результаты и план капвложений, который сейчас занимает удельный вес. Александровский добавил, что чистая прибыль, заработанная в текущем году, сформировалась без субсидий за счет повышения эффективности контроля за операционными расходами.

30 июля 2024 г. «Аэрофлот» впервые за семь лет получил полугодовую прибыль по РСБУ по итогам первого полугодия. Чистая прибыль авиакомпании составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее. Компания заявила, что полученная прибыль позволит обеспечить финансирование программы капитальных затрат на закупку запчастей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности парка самолетов, а также импортозамещение цифровых систем авиакомпании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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