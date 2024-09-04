Генеральный директор «Аэрофлота» допустил возможность возвращения к дивидендам

По его словам, выплата дивидендов – положительный знак для рынка. Но окончательного решения по выплатам еще нет, так как компания будет опираться на финансовые результаты и план капвложений, который сейчас занимает удельный вес. Александровский добавил, что чистая прибыль, заработанная в текущем году, сформировалась без субсидий за счет повышения эффективности контроля за операционными расходами.