Мосбиржа начнет торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и «Газпрома»
С 1 октября Московская биржа начнет торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и «Газпрома», сообщается на официальном сайте площадки. Они будут проходить на срочном рынке.
Вечные фьючерсы на акции отечественных компаний станут первыми на российском биржевом рынке. Инструменты рассчитаны на начинающих инвесторов и профессионалов. Они смогут зарабатывать на изменении цены акций без их физической покупки, а также расширить активные торговые стратегии и хеджирования портфелей бумаг.
Торговый код контракта – SBERF и GAZPF, лот контракта составляет 100 акций, уточнили в Мосбирже. Шаг цены установлен на уровне 0,01 руб., а стоимость шага цены – 1 руб.
Управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева заявила, что интерес к бессрочным инструментам со стороны инвесторов постоянно растет. По ее словам, среднемесячный объем торгов этими инструментами за восемь месяцев 2024 г. вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 345 млрд руб. Совокупная открытая позиция увеличилась более чем в два раза с началом года и составляет около 170 млрд руб.
На срочном рынке Мосбиржи сейчас обращаются вечные фьючерсы на индекс биржи, валютные пары «доллар – рубль», «евро – рубль», «юань – рубль», а также бессрочные контракты на золото.