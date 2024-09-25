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Мосбиржа начнет торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и «Газпрома»

Ведомости

С 1 октября Московская биржа начнет торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и «Газпрома», сообщается на официальном сайте площадки. Они будут проходить на срочном рынке.

Вечные фьючерсы на акции отечественных компаний станут первыми на российском биржевом рынке. Инструменты рассчитаны на начинающих инвесторов и профессионалов. Они смогут зарабатывать на изменении цены акций без их физической покупки, а также расширить активные торговые стратегии и хеджирования портфелей бумаг.

Торговый код контракта – SBERF и GAZPF, лот контракта составляет 100 акций, уточнили в Мосбирже. Шаг цены установлен на уровне 0,01 руб., а стоимость шага цены – 1 руб.

Управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева заявила, что интерес к бессрочным инструментам со стороны инвесторов постоянно растет. По ее словам, среднемесячный объем торгов этими инструментами за восемь месяцев 2024 г. вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 345 млрд руб. Совокупная открытая позиция увеличилась более чем в два раза с началом года и составляет около 170 млрд руб.

На срочном рынке Мосбиржи сейчас обращаются вечные фьючерсы на индекс биржи, валютные пары «доллар – рубль», «евро – рубль», «юань – рубль», а также бессрочные контракты на золото.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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