Мосбиржа начнет торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и «Газпрома»

Управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева заявила, что интерес к бессрочным инструментам со стороны инвесторов постоянно растет. По ее словам, среднемесячный объем торгов этими инструментами за восемь месяцев 2024 г. вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 345 млрд руб. Совокупная открытая позиция увеличилась более чем в два раза с началом года и составляет около 170 млрд руб.