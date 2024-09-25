Минфин сообщил о привлечении в программу долгосрочных сбережений 74 млрд рублей
В программу долгосрочных сбережений (ПДС) было привлечено 74 млрд руб., сообщил директор департамента финансовый политики Минфина Алексей Яковлев.
«На сегодняшний день по ПДС привлечено порядка 74 млрд руб., 1,3 млн вкладчиков. Мы видим, что программа набирает обороты», – сказал он на стартовой сессии XXI Международного банковского форума.
ПДС запущена с 1 января 2024 г. и по задумке Минфина и Банка России должна стимулировать долгосрочные накопления граждан. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В августе в Банке России сообщили, что россияне оформили 900 000 договоров на сумму 46 млрд руб. по программе долгосрочных сбережений за первые семь месяцев 2024 г.
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин при запуске программы говорил, что к 2030 г. участниками ПДС могут стать не менее 9 млн россиян, а в системе будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн руб.
«Ведомости» в июне писали, что пенсионный рынок впервые за 10 лет вошел в стадию ренессанса. После запуска программы долгосрочных сбережений финансовые группы без собственных частных фондов задумались о создании НПФ.