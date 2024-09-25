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Минфин сообщил о привлечении в программу долгосрочных сбережений 74 млрд рублей

Ведомости

В программу долгосрочных сбережений (ПДС) было привлечено 74 млрд руб., сообщил директор департамента финансовый политики Минфина Алексей Яковлев.

«На сегодняшний день по ПДС привлечено порядка 74 млрд руб., 1,3 млн вкладчиков. Мы видим, что программа набирает обороты», – сказал он на стартовой сессии XXI Международного банковского форума.

ПДС запущена с 1 января 2024 г. и по задумке Минфина и Банка России должна стимулировать долгосрочные накопления граждан. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В августе в Банке России сообщили, что россияне оформили 900 000 договоров на сумму 46 млрд руб. по программе долгосрочных сбережений за первые семь месяцев 2024 г.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин при запуске программы говорил, что к 2030 г. участниками ПДС могут стать не менее 9 млн россиян, а в системе будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн руб.

«Ведомости» в июне писали, что пенсионный рынок впервые за 10 лет вошел в стадию ренессанса. После запуска программы долгосрочных сбережений финансовые группы без собственных частных фондов задумались о создании НПФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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