В программу долгосрочных сбережений вложились уже 900 000 россиян

Для участия граждане должны открыть и ежегодно пополнять счет в выбранном фонде. Первые три года участия в программе государство будет софинансировать взносы (для этого нужно ежегодно пополнять свой счет минимум на 2000 руб.), также программа дает право на вычет по НДФЛ: максимальная льгота для ставки налога в 13% – 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб. Максимальный размер финансирования от государства составляет 36 000 руб. ежегодно, но коэффициент доплаты будет зависеть от размера зарплаты гражданина и объема взносов в систему.