В программу долгосрочных сбережений вложились уже 900 000 россиян
Россияне оформили 900 000 договоров на сумму 46 млрд руб. по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за первые семь месяцев 2024 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России.
При этом в июне президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы привлечь граждан к участию в программе: объем вложений должен составить не менее 250 млрд руб. в 2024 г. и 1% от ВВП – в 2026 г. Для исполнения поручения главы государства Минфин ведет активную работу по этому направлению.
ПДС запущена с 1 января 2024 г. и по задумке Минфина и Банка России должна стимулировать долгосрочные накопления граждан. К 2030 г. участниками программы могут стать не менее 9 млн россиян, а в системе будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн руб., говорил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в начале января. Операторами программы являются НПФ.
Для участия граждане должны открыть и ежегодно пополнять счет в выбранном фонде. Первые три года участия в программе государство будет софинансировать взносы (для этого нужно ежегодно пополнять свой счет минимум на 2000 руб.), также программа дает право на вычет по НДФЛ: максимальная льгота для ставки налога в 13% – 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб. Максимальный размер финансирования от государства составляет 36 000 руб. ежегодно, но коэффициент доплаты будет зависеть от размера зарплаты гражданина и объема взносов в систему.