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В программу долгосрочных сбережений вложились уже 900 000 россиян

Ведомости

Россияне оформили 900 000 договоров на сумму 46 млрд руб. по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за первые семь месяцев 2024 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России.

При этом в июне президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы привлечь граждан к участию в программе: объем вложений должен составить не менее 250 млрд руб. в 2024 г. и 1% от ВВП – в 2026 г. Для исполнения поручения главы государства Минфин ведет активную работу по этому направлению.

ПДС запущена с 1 января 2024 г. и по задумке Минфина и Банка России должна стимулировать долгосрочные накопления граждан. К 2030 г. участниками программы могут стать не менее 9 млн россиян, а в системе будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн руб., говорил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в начале января. Операторами программы являются НПФ.

Для участия граждане должны открыть и ежегодно пополнять счет в выбранном фонде. Первые три года участия в программе государство будет софинансировать взносы (для этого нужно ежегодно пополнять свой счет минимум на 2000 руб.), также программа дает право на вычет по НДФЛ: максимальная льгота для ставки налога в 13% – 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб. Максимальный размер финансирования от государства составляет 36 000 руб. ежегодно, но коэффициент доплаты будет зависеть от размера зарплаты гражданина и объема взносов в систему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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