General Invest купил УК «Ларимар» и планирует стать «русским Goldman Sachs»
Предприниматель Винченцо Трани стал учредителем управляющей компании (УК) «Ларимар», следует из данных ЕГРЮЛ. Генеральный директор General Invest Александр Хенкин подтвердил «Ведомостям», что сделка действительно закрыта и УК станет частью создания вокруг бутикового брокера полноценной финансовой группы.
В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что бутиковый брокер General Invest, мажоритарным владельцем которого является Трани, планирует купить УК. По оценкам собеседников, сумма покупки актива могла составить 70–100 млн руб. Хенкин ответил «Ведомостям», что предполагаемая сумма «близка к реальности».
Сейчас тактически менеджмент займется формированием команды и запуском продуктов, приоритетным из которых будет ЗПИФ, уточнил Хенкин. Глобально General Invest будет трансформироваться, по его словам, из небольшого бутикового брокера в «русский Goldman Sachs». Покупка УК – первый шаг в рамках реализации этой стратегии, добавил топ–менеджер. В конце сентября Хенкин рассказал Forbes, что General Invest планирует до конца этого года выйти на рынок инвестиционного банкинга.
УК «Ларимар» получила лицензию ЦБ 27 апреля 2024 г. Как говорил ранее собеседник «Ведомостей», актив «абсолютно чистый», управляющие пока не сформировали инвестиционный портфель. Согласно данным РСБУ за первое полугодие 2024 г., капитал УК немного превышает 21 млн руб.
По данным ЦБ, на текущий момент инвесткомпания General Invest обладает лицензией на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и доверительное управление ценными бумагами.
Компания General Invest (ООО «Концерн «Дженерал-инвест») на 100% принадлежит General Invest Luxembourg S.A. Компания оказывает услуги по управлению капиталом крупных частных инвесторов, а также семейным благосостоянием. Компания зарегистрирована в 2009 г. итальянским бизнесменом Винченцо Трани, который также является основным владельцем сервиса каршеринга «Делимобиль».