General Invest купил УК «Ларимар» и планирует стать «русским Goldman Sachs»

Сейчас тактически менеджмент займется формированием команды и запуском продуктов, приоритетным из которых будет ЗПИФ, уточнил Хенкин. Глобально General Invest будет трансформироваться, по его словам, из небольшого бутикового брокера в «русский Goldman Sachs». Покупка УК – первый шаг в рамках реализации этой стратегии, добавил топ–менеджер. В конце сентября Хенкин рассказал Forbes, что General Invest планирует до конца этого года выйти на рынок инвестиционного банкинга.