Бутиковый брокер General Invest планирует купить управляющую компанию

Бутиковый брокер General Invest планирует купить управляющую компаниюЭксперты говорят, что это распространенная практика для игроков, которые хотят быстро занять новую нишу
Инвестиционная компания General Invest планирует купить управляющую компанию (УК), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сделке. По их оценкам, сумма покупки актива может составить 70–100 млн руб. Название компании они не смогли раскрыть. Представитель General Invest ответил, что компания рассматривает все возможности для развития бизнеса.
УК недавно получила лицензию ЦБ, но планы собственника поменялись, уточнил один из собеседников. По его словам, актив «абсолютно чистый», управляющие пока не сформировали инвестиционный портфель. General Invest в данном случае «покупает суматоху, связанную с получением лицензии, т. е. временные и административные затраты на одобрение оргструктуры и штата», уточнил собеседник.
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