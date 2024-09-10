Бутиковый брокер General Invest планирует купить управляющую компанию

УК недавно получила лицензию ЦБ, но планы собственника поменялись, уточнил один из собеседников. По его словам, актив «абсолютно чистый», управляющие пока не сформировали инвестиционный портфель. General Invest в данном случае «покупает суматоху, связанную с получением лицензии, т. е. временные и административные затраты на одобрение оргструктуры и штата», уточнил собеседник.