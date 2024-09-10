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Бутиковый брокер General Invest планирует купить управляющую компанию

Эксперты говорят, что это распространенная практика для игроков, которые хотят быстро занять новую нишу
Михаил Кузнецов
Алексей Орлов / Ведомости

Инвестиционная компания General Invest планирует купить управляющую компанию (УК), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сделке. По их оценкам, сумма покупки актива может составить 70–100 млн руб. Название компании они не смогли раскрыть. Представитель General Invest ответил, что компания рассматривает все возможности для развития бизнеса.

УК недавно получила лицензию ЦБ, но планы собственника поменялись, уточнил один из собеседников. По его словам, актив «абсолютно чистый», управляющие пока не сформировали инвестиционный портфель. General Invest в данном случае «покупает суматоху, связанную с получением лицензии, т. е. временные и административные затраты на одобрение оргструктуры и штата», уточнил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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