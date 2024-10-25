НАУФОР предложила снизить налог на прибыль за выход на IPO
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила снизить налог на прибыль эмитентов после выхода на IPO. Это следует из комментария к проекту основных направлений развития финансового рынка, который ассоциация направила в Центробанк.
«НАУФОР предлагает следующие меры для использования российским бизнесом инструментов привлечения долгосрочного финансирования на рынке капитала: исключение расходов эмитента на IPO в двукратном размере из налогооблагаемой прибыли, снижение в течение трех лет ставки налога на прибыль для компаний, которые провели IPO», – говорится в комментарии.
НАУФОР также предложила освободить от налогообложения акционеров при продаже их пакетов акцией в ходе IPO, приватизировать 10% части госкомпаний и отменить налог на материальную выгоду для инвесторов и действующих акционеров при размещении акций в ходе IPO и размещении облигаций на организованных торгах.
Среди других предложений также указывается освобождение от регистрации в Банке России выпуска облигаций, не сопровождаемых проспектом, расширение облигаций без проспекта и расширение полномочий бирж по регистрации облигаций.
24 октября «Ведомости» писали, что Минфин готов отменить взимание с инвесторов налога на материальную выгоду, если они купили акции в ходе первичного публичного размещения дешевле «рыночной», минимальной стоимости, которая сложилась на эти бумаги по итогам первого дня торгов. Чтобы участвовавшие в IPO инвесторы не платили НДФЛ на материальную выгоду, в ближайшее время Минфин направит в Банк России официальное предложение по внесению изменений в старый приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (упразднена в 2013 г.), уточнил «Ведомостям» представитель ведомства.