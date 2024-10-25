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НАУФОР предложила снизить налог на прибыль за выход на IPO

Ведомости

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила снизить налог на прибыль эмитентов после выхода на IPO. Это следует из комментария к проекту основных направлений развития финансового рынка, который ассоциация направила в Центробанк.

«НАУФОР предлагает следующие меры для использования российским бизнесом инструментов привлечения долгосрочного финансирования на рынке капитала: исключение расходов эмитента на IPO в двукратном размере из налогооблагаемой прибыли, снижение в течение трех лет ставки налога на прибыль для компаний, которые провели IPO», – говорится в комментарии.

НАУФОР также предложила освободить от налогообложения акционеров при продаже их пакетов акцией в ходе IPO, приватизировать 10% части госкомпаний и отменить налог на материальную выгоду для инвесторов и действующих акционеров при размещении акций в ходе IPO и размещении облигаций на организованных торгах.

Среди других предложений также указывается освобождение от регистрации в Банке России выпуска облигаций, не сопровождаемых проспектом, расширение облигаций без проспекта и расширение полномочий бирж по регистрации облигаций.

24 октября «Ведомости» писали, что Минфин готов отменить взимание с инвесторов налога на материальную выгоду, если они купили акции в ходе первичного публичного размещения дешевле «рыночной», минимальной стоимости, которая сложилась на эти бумаги по итогам первого дня торгов. Чтобы участвовавшие в IPO инвесторы не платили НДФЛ на материальную выгоду, в ближайшее время Минфин направит в Банк России официальное предложение по внесению изменений в старый приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (упразднена в 2013 г.), уточнил «Ведомостям» представитель ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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