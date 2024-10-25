НАУФОР предложила снизить налог на прибыль за выход на IPO

24 октября «Ведомости» писали, что Минфин готов отменить взимание с инвесторов налога на материальную выгоду, если они купили акции в ходе первичного публичного размещения дешевле «рыночной», минимальной стоимости, которая сложилась на эти бумаги по итогам первого дня торгов. Чтобы участвовавшие в IPO инвесторы не платили НДФЛ на материальную выгоду, в ближайшее время Минфин направит в Банк России официальное предложение по внесению изменений в старый приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (упразднена в 2013 г.), уточнил «Ведомостям» представитель ведомства.