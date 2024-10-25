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Альфа-банк планирует разместить дисконтные облигации на 500 млн рублей

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Альфа-Банк 29 октября 2024 г. начнет размещение биржевых облигаций серии 001Р-16 на Мосбирже в количестве 500 000 штук по цене в 1000 руб. за актив. Таким образом объем размещения составит 500 млн руб., говорится в сообщении организации.

Цена размещения биржевых облигаций устанавливается равной 500 руб. или 50% от стоимости бумаги. Погашение облигаций произойдет на 1185-й день, то есть почти спустя пять лет. Доходом по биржевым облигациям является разница между номинальной ценой и стоимостью их размещения, сообщает эмитент. Выплата купонного дохода по бумагам не предусмотрена.

13 сентября Альфа-банк выпустил первые деривативы в формате цифрового финансового актива (ЦФА) для корпоративных клиентов. Эмитент упаковал в ЦФА опцион КЭП на процентную ставку. Этот дериватив подразумевает выплаты, которые привязаны к превышению ключевой ставкой уровня максимальной процентной ставки. Инструмент служит для хеджирования процентного риска корпоративных клиентов по обязательствам с плавающим базисом на случай роста ключевой ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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