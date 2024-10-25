Альфа-банк планирует разместить дисконтные облигации на 500 млн рублей
Альфа-Банк 29 октября 2024 г. начнет размещение биржевых облигаций серии 001Р-16 на Мосбирже в количестве 500 000 штук по цене в 1000 руб. за актив. Таким образом объем размещения составит 500 млн руб., говорится в сообщении организации.
Цена размещения биржевых облигаций устанавливается равной 500 руб. или 50% от стоимости бумаги. Погашение облигаций произойдет на 1185-й день, то есть почти спустя пять лет. Доходом по биржевым облигациям является разница между номинальной ценой и стоимостью их размещения, сообщает эмитент. Выплата купонного дохода по бумагам не предусмотрена.
13 сентября Альфа-банк выпустил первые деривативы в формате цифрового финансового актива (ЦФА) для корпоративных клиентов. Эмитент упаковал в ЦФА опцион КЭП на процентную ставку. Этот дериватив подразумевает выплаты, которые привязаны к превышению ключевой ставкой уровня максимальной процентной ставки. Инструмент служит для хеджирования процентного риска корпоративных клиентов по обязательствам с плавающим базисом на случай роста ключевой ставки.