Альфа-банк планирует разместить дисконтные облигации на 500 млн рублей

Цена размещения биржевых облигаций устанавливается равной 500 руб. или 50% от стоимости бумаги. Погашение облигаций произойдет на 1185-й день, то есть почти спустя пять лет. Доходом по биржевым облигациям является разница между номинальной ценой и стоимостью их размещения, сообщает эмитент. Выплата купонного дохода по бумагам не предусмотрена.