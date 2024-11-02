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Объем торгов на Мосбирже в октябре составил 140,1 трлн рублей

Ведомости

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре составил 140,1 трлн руб. против 135,5 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Объем торгов на денежном рынке достиг 111,2 трлн руб., в октябре прошлого года этот показатель составил 86,3 трлн руб. Среднедневной объем операций достиг 4,8 трлн руб. (3,9 трлн руб. в октябре 2023 г.). В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 41,3 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 36,4 трлн руб.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,8 трлн руб. против 2,2 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями – 1,8 трлн руб. (2,6 трлн руб. в октябре 2023 г.). На фондовом рынке Мосбиржи за указанный период размещено 100 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн руб.

За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 пункта. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения ЦБ России 25 октября поднять ключевую ставку до 21%. Несмотря на то что инвесторы были готовы к ужесточению денежно-кредитной политики, повышение прошло по верхней границе их ожиданий, а прогноз по динамике ставки, данный Банком России на ближайший год, оказался гораздо жестче их прогноза, писали «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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