Объем торгов на Мосбирже в октябре составил 140,1 трлн рублей

За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 пункта. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения ЦБ России 25 октября поднять ключевую ставку до 21%. Несмотря на то что инвесторы были готовы к ужесточению денежно-кредитной политики, повышение прошло по верхней границе их ожиданий, а прогноз по динамике ставки, данный Банком России на ближайший год, оказался гораздо жестче их прогноза, писали «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.