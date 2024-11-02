Объем торгов на Мосбирже в октябре составил 140,1 трлн рублей
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре составил 140,1 трлн руб. против 135,5 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Объем торгов на денежном рынке достиг 111,2 трлн руб., в октябре прошлого года этот показатель составил 86,3 трлн руб. Среднедневной объем операций достиг 4,8 трлн руб. (3,9 трлн руб. в октябре 2023 г.). В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 41,3 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 36,4 трлн руб.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,8 трлн руб. против 2,2 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями – 1,8 трлн руб. (2,6 трлн руб. в октябре 2023 г.). На фондовом рынке Мосбиржи за указанный период размещено 100 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн руб.
За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 пункта. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения ЦБ России 25 октября поднять ключевую ставку до 21%. Несмотря на то что инвесторы были готовы к ужесточению денежно-кредитной политики, повышение прошло по верхней границе их ожиданий, а прогноз по динамике ставки, данный Банком России на ближайший год, оказался гораздо жестче их прогноза, писали «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.