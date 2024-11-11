Bloomberg: руда подешевела на фоне недостаточных экономических стимулов Китая
Стоимость декабрьских фьючерсов на железную руду опустилась до $100/т. По состоянию на 13:00 мск цена упала на 1,86%, составив $100,65, свидетельствуют данные Сингапурской биржи (SGX).
7 ноября цена росла, на конец торгов стоимость контракта с поставкой в декабре составляла $105/т. Последние усилия Пекина по ускорению экономики разочаровали инвесторов, в то время как расширение китайских портовых запасов выявило достаточные поставки, что негативно сказалось на цене сырья, отмечает Bloomberg. Стоимость фьючерсов начала снижаться 8 ноября во второй половине дня, к закрытию торгов она снизилась на 2,8%. Негативно сказалось и отсутствие поддержки увеличения внутреннего спроса со стороны китайских властей, а сектор недвижимости остается в «осажденном состоянии».
8 ноября Китай одобрил дополнительный пакет мер на сумму 10 трлн юаней ($1,4 трлн) по поддержке ослабленной экономики страны, утвердив повышение потолка долга местных органов власти для возможности сокращения «скрытого долга». По итогам III квартала ВВП Китая вырос на 4,6%, что ниже целевого показателя в 5% в среднем в год. Как отметили эксперты в комментарии Reuters, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Но китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г. благодаря дальнейшим стимулам и повторному сокращению суммы, которую банки должны держать в резервах.
Портовые запасы железной руды в Китае за последние четыре недели расширились до самого высокого уровня с начала сентября. На сезонной основе запасы являются самыми большими за весь год. Также отмечается, что на фоне достаточных запасов железной руды в Китае – акции ведущих компаний по добыче железной руды BHP Group, Fortescue Ltd. и Rio Tinto Group упали. Rio Tinto потеряла 4,5% стоимости акций с 8 ноября, цена бумаги на 13:15 составляет $63,7.
25 сентября власти Китая представили крупнейший пакет мер стимулирования экономики. На пресс-конференции, содержание которой приведено на сайте регулятора, глава НБК Пань Гуншэн рассказал, в частности, о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Тем не менее, как писал Bloomberg, теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.