Власти Китая выделили $1,4 трлн для поддержки экономики
Китай одобрил пакет мер на сумму 10 трлн юаней ($1,4 трлн) по поддержке ослабленной экономики страны, утвердив повышение потолка долга местных органов власти, передает Reuters.
Министр финансов КНР Лань Фоань заявил на пресс-конференции, что лимит долга в 6 трлн юаней (примерно $838 млрд) будет предоставлен в течение трех лет, чтобы помочь региональным правительствам погасить их так называемый «скрытый долг». В частности, такой вид долга, как правило, приходится на рискованные платформы финансирования муниципалитетов, которые поддерживаются городами или провинциями.
Высший законодательный орган Китая, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), одобрил законопроект, повышающий потолок выпуска местными органами власти специальных облигаций с 29,52 трлн юаней (примерно $4,1 трлн) до 35,52 трлн юаней ($4,97 трлн). Лань заявил, что власти примут меры по поддержке закупок государственным сектором нераспроданных квартир и изымут у застройщиков нереализованные земли, а также пополнят капитал крупных государственных банков.
Как отмечает Financial Times (FT), пакет мер поддержки также направлен на стабилизацию экономики на фоне грядущей напряженности с США при избранном президенте от республиканцев Дональде Трампе, который обещал повысить торговые пошлины. По информации The Washington Post (WP), пошлины могут быть увеличены до 60%. Но китайское чиновники не объявили о дополнительных мерах по прямой стимуляции внутреннего спроса, что потенциально разочаровало рынки, которые надеялись, что пакет мер также поможет потребителям. Большинство индексов китайских бирж отреагировали падением до 1%.
Аналитики рынка в комментарии FT заявили, что сентябрьские правительственные меры поддержки по денежно-кредитному стимулированию, которые включали снижение процентных ставок и поддержку фондовых рынков и рынков недвижимости, начали оказывать позитивное влияние на экономику. Правительство также ускорило запланированные выпуски облигаций на государственные расходы, которые «тормозили» в течение года, отмечает издание.
24 сентября ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики. На пресс-конференции, содержание которой было приведено на сайте Народного банка Китая (НБК), глава НБК Пань Гуншэн рассказал, в частности, о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Тем не менее, как писал Bloomberg, теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.
По итогам III квартала ВВП Китая вырос на 4,6%, что ниже целевого показателя в 5% в среднем в год. Как отметили эксперты в комментарии Reuters, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Но китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г. благодаря дальнейшим стимулам и повторному сокращению суммы, которую банки должны держать в резервах.