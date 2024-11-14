Иностранные активы с января будут доступны только квалифицированным инвесторам

Из документа следовало, что «неквалы» смогут покупать только ценные бумаги эмитентов из ЕАЭС, и при условии выплат по ним через инфраструктуру этих стран или России. Кроме того, централизованный учет должен вестись организацией, зарегистрированной в России или ЕАЭС. В случае одобрения указа, он вступит в силу с 2025 г.