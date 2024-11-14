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Иностранные активы с января будут доступны только квалифицированным инвесторам

Ведомости

С 1 января 2025 г. иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, говорится в сообщении на сайте Центробанка.

В частности, исключение составят ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и международных финансовых организаций, которые учитываются только в инфраструктуре стран ЕАЭС. Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.

7 августа Банк России предложил установить в отношении неквалифицированных инвесторов ограничение на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Регулятор подготовил соответствующий проект указания.  

Из документа следовало, что «неквалы» смогут покупать только ценные бумаги эмитентов из ЕАЭС, и при условии выплат по ним через инфраструктуру этих стран или России. Кроме того, централизованный учет должен вестись организацией, зарегистрированной в России или ЕАЭС. В случае одобрения указа, он вступит в силу с 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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