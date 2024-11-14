Иностранные активы с января будут доступны только квалифицированным инвесторам
С 1 января 2025 г. иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, говорится в сообщении на сайте Центробанка.
В частности, исключение составят ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и международных финансовых организаций, которые учитываются только в инфраструктуре стран ЕАЭС. Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.
7 августа Банк России предложил установить в отношении неквалифицированных инвесторов ограничение на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Регулятор подготовил соответствующий проект указания.
Из документа следовало, что «неквалы» смогут покупать только ценные бумаги эмитентов из ЕАЭС, и при условии выплат по ним через инфраструктуру этих стран или России. Кроме того, централизованный учет должен вестись организацией, зарегистрированной в России или ЕАЭС. В случае одобрения указа, он вступит в силу с 2025 г.