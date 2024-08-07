ЦБ предложил ужесточить условия покупки иностранных бумаг для «неквалов»
Банк России предложил установить в отношении неквалифицированных инвесторов ограничение на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Регулятор подготовил соответствующий проект указания.
Из документа следует, что «неквалы» смогут покупать только ценные бумаги эмитентов из ЕАЭС, и при условии выплат по ним через инфраструктуру этих стран или России. Кроме того, централизованный учет должен вестись организацией, зарегистрированной в России или ЕАЭС. В случае одобрения указа, он вступит в силу с 2025 г.
В пояснительной записке к проекту говорится, что такая мера позволит уберечь неквалифицированных инвесторов от негативных последствий, «связанных с ограничениями на распоряжение иностранными ценными бумагами и реализацию прав по ним в случае совершения иностранными государствами и лицами недружественных действий» в отношении России.
Ограничение по продаже бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам ЦБ ввел с 1 октября 2022 г. Запрет действовал сначала при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. Затем с 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 г. был введен полный запрет. Сейчас «неквалы» могут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, и иностранные бумаги, чьи эмитенты работают в основном в России и ЕАЭС.