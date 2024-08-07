ЦБ предложил ужесточить условия покупки иностранных бумаг для «неквалов»

Ограничение по продаже бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам ЦБ ввел с 1 октября 2022 г. Запрет действовал сначала при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. Затем с 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 г. был введен полный запрет. Сейчас «неквалы» могут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, и иностранные бумаги, чьи эмитенты работают в основном в России и ЕАЭС.