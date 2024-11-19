«Ростелеком» отложил IPO своей облачной «дочки»
ПАО «Ростелеком» отложило первичное публичное предложение (IPO) своей облачной дочерней компании АО «Центр хранения данных» (ЦХД), в этом году размещение не состоится, сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский журналистам.
Президент «Ростелекома» отметил, что «при нынешней цене денег это перспектива не ближайшего времени». Осеевский также добавил, что к проведению IPO была проведена большая подготовка, в том числе состоялось преобразование ЦХД в АО.
12 ноября Осеевский заявлял, что компания не отказывается от намерений провести IPO своей «дочки» «Солар», работающей в сфере информационной безопасности, после «РТК-ЦОД».
В феврале глава «Ростелекома» сообщал о планах провести IPO одной из дочерних компаний в 2024 г. Осеевский не уточнил название компании и сроков IPO, но отметил, что в планах – продать небольшой пакет.
«Ростелеком» является крупнейшим в России интегрированным провайдером цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка.