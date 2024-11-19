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«Ростелеком» отложил IPO своей облачной «дочки»

Ведомости

ПАО «Ростелеком» отложило первичное публичное предложение (IPO) своей облачной дочерней компании АО «Центр хранения данных» (ЦХД), в этом году размещение не состоится, сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский журналистам.

«Мы отложили. Мы будем ждать изменения конъюнктуры на финансовом, на фондовом рынке. Когда это произойдет, пока сказать очень сложно», – сказал Осеевский (цитата по Telegram-каналу «Интерфакс. Рынки»).

Президент «Ростелекома» отметил, что «при нынешней цене денег это перспектива не ближайшего времени». Осеевский также добавил, что к проведению IPO была проведена большая подготовка, в том числе состоялось преобразование ЦХД в АО.

12 ноября Осеевский заявлял, что компания не отказывается от намерений провести IPO своей «дочки» «Солар», работающей в сфере информационной безопасности, после «РТК-ЦОД».

В феврале глава «Ростелекома» сообщал о планах провести IPO одной из дочерних компаний в 2024 г. Осеевский не уточнил название компании и сроков IPO, но отметил, что в планах – продать небольшой пакет.

«Ростелеком» является крупнейшим в России интегрированным провайдером цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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