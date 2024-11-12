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Чистая прибыль «Ростелекома» с января по сентябрь упала на 52% год к году

Ведомости

Чистая прибыль по МСФО крупнейшего в России интегрированного провайдера цифровых услуг «Ростелеком» за девять месяцев текущего года составила 19,3 млрд руб., что на 52% ниже показателя аналогичного периода 2023 г. (40,5 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении компании.

Наряду с этим выручка «Ростелекома» с января по сентябрь выросла до 546,1 млрд руб. – на 10% год к году. Показатель OIBDA увеличился до 222,3 млрд руб. (на 6%), а рентабельность по OIBDA составила 40,7%, в то время как в аналогичном периоде 2023 г. показатель равнялся 42%. Рост капитальных вложений за девять месяцев составил 47% – до 113,4 млрд руб. (20,8% от выручки). FCF снизился до 21,5 млрд руб. с 84,2 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.

В III квартале 2024 г. выручка компании выросла на 11% год к году, достигнув 193 млрд руб. Чистый убыток составил 6,7 млрд руб. против чистой прибыли 13,6 млрд руб. в аналогичном периоде 2023 г. Показатель OIBDA увеличился до 75,1 млрд руб. (на 1%), а рентабельность по OIBDA составила 38,9% против 42,6% в III квартале предыдущего года.

Капитальные вложения в рассматриваемом периоде выросли на 26%, достигнув 39,5 млрд руб. (20,5% от выручки). FCF снизился до 5,2 млрд руб. с 10,6 млрд руб. в аналогичном периоде 2023 г.

Чистый долг, включая обязательства по аренде, с начала года увеличился на 12%, составив 628,8 млрд руб.

2 ноября «Ростелеком» досрочно закрыл 12-й выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе А-Токен Альфа-банка на общую сумму 1 млрд руб. Прием заявок начался и досрочно завершился в тот же день из-за высокого интереса со стороны инвесторов, уточняли в банке. Изначально планировалось принимать заявки до 6 ноября.

В 2023 г. чистая прибыль по МСФО «Ростелекома» выросла на 20% год к году и составила 42,3 млрд руб., писали «Ведомости» в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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