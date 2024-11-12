Чистая прибыль «Ростелекома» с января по сентябрь упала на 52% год к году
Чистая прибыль по МСФО крупнейшего в России интегрированного провайдера цифровых услуг «Ростелеком» за девять месяцев текущего года составила 19,3 млрд руб., что на 52% ниже показателя аналогичного периода 2023 г. (40,5 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении компании.
Наряду с этим выручка «Ростелекома» с января по сентябрь выросла до 546,1 млрд руб. – на 10% год к году. Показатель OIBDA увеличился до 222,3 млрд руб. (на 6%), а рентабельность по OIBDA составила 40,7%, в то время как в аналогичном периоде 2023 г. показатель равнялся 42%. Рост капитальных вложений за девять месяцев составил 47% – до 113,4 млрд руб. (20,8% от выручки). FCF снизился до 21,5 млрд руб. с 84,2 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.
В III квартале 2024 г. выручка компании выросла на 11% год к году, достигнув 193 млрд руб. Чистый убыток составил 6,7 млрд руб. против чистой прибыли 13,6 млрд руб. в аналогичном периоде 2023 г. Показатель OIBDA увеличился до 75,1 млрд руб. (на 1%), а рентабельность по OIBDA составила 38,9% против 42,6% в III квартале предыдущего года.
Капитальные вложения в рассматриваемом периоде выросли на 26%, достигнув 39,5 млрд руб. (20,5% от выручки). FCF снизился до 5,2 млрд руб. с 10,6 млрд руб. в аналогичном периоде 2023 г.
Чистый долг, включая обязательства по аренде, с начала года увеличился на 12%, составив 628,8 млрд руб.
2 ноября «Ростелеком» досрочно закрыл 12-й выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе А-Токен Альфа-банка на общую сумму 1 млрд руб. Прием заявок начался и досрочно завершился в тот же день из-за высокого интереса со стороны инвесторов, уточняли в банке. Изначально планировалось принимать заявки до 6 ноября.
В 2023 г. чистая прибыль по МСФО «Ростелекома» выросла на 20% год к году и составила 42,3 млрд руб., писали «Ведомости» в феврале.