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«Ростелеком» разместил ЦФА на 1 млрд рублей на платформе Альфа-банка

Ведомости

«Ростелеком» досрочно закрыл 12-й выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе А-Токен Альфа-банка на общую сумму 1 млрд руб., говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Прием заявок, как уточнили в банке, начался и досрочно завершился в тот же день (2 ноября) из-за высокого интереса со стороны инвесторов. Планировалось принимать заявки до 6 ноября. По данным Альфа-банка, на его платформе «Ростелеком» разместил 12 выпусков ЦФА, объем эмиссии в рамках выпуска – 1 млн активов на общую сумму 1 млрд руб., говорится в сообщении. Доходность для инвесторов составляет 22% годовых, погашение – через месяц.

Платформа А-Токен позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов, напомнили в банке. По данным кредитной организации, на платформе выпущено более 470 ЦФА на общую сумму 199 млрд руб., что составляет 47% общего объема в РФ.

13 сентября Альфа-банк выпустил первые деривативы в формате ЦФА для корпоративных клиентов. Эмитент упаковал в ЦФА опцион КЭП на процентную ставку. Этот дериватив подразумевает выплаты, которые привязаны к превышению ключевой ставкой уровня максимальной процентной ставки. Инструмент служит для хеджирования процентного риска корпоративных клиентов по обязательствам с плавающим базисом на случай роста ключевой ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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