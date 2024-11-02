«Ростелеком» разместил ЦФА на 1 млрд рублей на платформе Альфа-банка
«Ростелеком» досрочно закрыл 12-й выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе А-Токен Альфа-банка на общую сумму 1 млрд руб., говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Прием заявок, как уточнили в банке, начался и досрочно завершился в тот же день (2 ноября) из-за высокого интереса со стороны инвесторов. Планировалось принимать заявки до 6 ноября. По данным Альфа-банка, на его платформе «Ростелеком» разместил 12 выпусков ЦФА, объем эмиссии в рамках выпуска – 1 млн активов на общую сумму 1 млрд руб., говорится в сообщении. Доходность для инвесторов составляет 22% годовых, погашение – через месяц.
Платформа А-Токен позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов, напомнили в банке. По данным кредитной организации, на платформе выпущено более 470 ЦФА на общую сумму 199 млрд руб., что составляет 47% общего объема в РФ.
13 сентября Альфа-банк выпустил первые деривативы в формате ЦФА для корпоративных клиентов. Эмитент упаковал в ЦФА опцион КЭП на процентную ставку. Этот дериватив подразумевает выплаты, которые привязаны к превышению ключевой ставкой уровня максимальной процентной ставки. Инструмент служит для хеджирования процентного риска корпоративных клиентов по обязательствам с плавающим базисом на случай роста ключевой ставки.