«Ростелеком» разместил ЦФА на 1 млрд рублей на платформе Альфа-банка

Прием заявок, как уточнили в банке, начался и досрочно завершился в тот же день (2 ноября) из-за высокого интереса со стороны инвесторов. Планировалось принимать заявки до 6 ноября. По данным Альфа-банка, на его платформе «Ростелеком» разместил 12 выпусков ЦФА, объем эмиссии в рамках выпуска – 1 млн активов на общую сумму 1 млрд руб., говорится в сообщении. Доходность для инвесторов составляет 22% годовых, погашение – через месяц.