«Ростелеком» подтвердил планы провести IPO «Солар» после своей «дочки» «РТК-ЦОД»

О планах вывести на IPO «РТК-ЦОД» первый вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин сообщил в середине мая. Позже Осеевский заявлял, что размещение может состояться осенью 2024 г. на Мосбирже. По его словам, чтобы определить долю free-float, холдинг ожидает решения от ЦБ по введению минимального порога на этому показателю (о таком намерении регулятор сообщил 15 мая). Тогда Осеевский ожидал, что доля акций «РТК-ЦОД» в свободном обращении составит менее 10%. 7 июня было принято решение о преобразовании «РТК-ЦОД» в акционерное общество (АО).