«Ростелеком» подтвердил планы провести IPO «Солар» после своей «дочки» «РТК-ЦОД»
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания сохраняет планы провести первичное публичное предложение (IPO) своей дочерней компании «Солар», работающей в сфере информационной безопасности, после «РТК-ЦОД», передает ТАСС со ссылкой на слова президента в ходе звонка инвесторов.
В мае 2024 г. СМИ сообщили о планах вывода «Солара» на IPO со ссылкой на слова гендиректора Игоря Ляпунова. Заявлялось, что компания намерена выйти после 2024 г., при благоприятных рыночных факторах.
О планах вывести на IPO «РТК-ЦОД» первый вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин сообщил в середине мая. Позже Осеевский заявлял, что размещение может состояться осенью 2024 г. на Мосбирже. По его словам, чтобы определить долю free-float, холдинг ожидает решения от ЦБ по введению минимального порога на этому показателю (о таком намерении регулятор сообщил 15 мая). Тогда Осеевский ожидал, что доля акций «РТК-ЦОД» в свободном обращении составит менее 10%. 7 июня было принято решение о преобразовании «РТК-ЦОД» в акционерное общество (АО).
Осеевский в комментарии к финансовой отчетности компании за II квартал и первое полугодие 2024 г. подтвердил, что компания планирует в этом году провести IPO одной из дочерних компаний. По словам Осеевского, выход на биржу даст возможность раскрыть фундаментальную стоимость «Ростелекома» через справедливую оценку инвесторами его кластеров, которые имеют значительный потенциал роста и могут торговаться по более высоким мультипликаторам.
«Ростелеком» в апреле 2021 г. на презентации своей стратегии до 2025 г. заявлял о планах привлечения стратегических партнеров или проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений. Среди них компания указывала ЦОД и облачные сервисы, информбезопасность, цифровую медицину и др. Менеджмент также представил сценарий ускорения развития цифровых кластеров, за счет чего дополнительная стоимость бизнеса может превысить 300 млрд руб.