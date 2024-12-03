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Акции южнокорейских компаний рухнули на фоне ввода военного положения

Ведомости

Акции южнокорейских компаний рухнули на фоне объявления военного положения в стране президентом Юн Сок Ёлем. К примеру, акции Samsung теряют в цене более 6%, на 18:45 мск стоимость акции компании составила $890, свидетельствуют данные Лондонской биржи.

Акции крупнейшей в стране платформы электронной коммерции Coupang снизились в цене более чем на 6,6%, бумаги крупнейшей в стране и пятой в мире сталелитейной компании Posco упали более чем на 7%. Акции производителя архитектурного стекла Captivision также упали на 14%. В настоящее время стоимость активов компаний также продолжает снижаться. Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), котировки южнокорейских биржевых фондов, торгующихся в Нью-Йорке, также упали.

Решение президента о вводе военного положения также негативно сказалось на национальной валюте. Южнокорейская валюта упала до 1424,46 воны за один доллар США, самого низкого уровня с ноября 2022 г. Она снизилась на 1,3%. Как отметил валютный стратег финансовой компании OCBC Кристофер Вонг, падение воны обусловлено инвестиционной неопределенностью, а сброс валюты с кошельков назвал стратегией «сначала стреляй, потом задавай вопросы». Эксперт добавил, что отсутствие дополнительной информации со стороны властей о дальнейших действиях только продолжит давление на валюту.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. В ходе обращения Юн Сок Ёль также напомнил, что оппозиционная Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору. Министр обороны Ким Ён Хён на фоне введения военного положения распорядился провести совещание с участием южнокорейских командиров. Министр финансов Чхве Сан Мок также намерен созвать экстренное совещание в связи с объявлением военного положения.

Имеющая большинство мест в парламенте оппозиционная президенту Демократическая партия в конце ноября заявила, что намерена объявить импичмент главному прокурору и государственному аудитору страны и отклонила предложение правительства по бюджету на 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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