Акции южнокорейских компаний рухнули на фоне ввода военного положения
Акции южнокорейских компаний рухнули на фоне объявления военного положения в стране президентом Юн Сок Ёлем. К примеру, акции Samsung теряют в цене более 6%, на 18:45 мск стоимость акции компании составила $890, свидетельствуют данные Лондонской биржи.
Акции крупнейшей в стране платформы электронной коммерции Coupang снизились в цене более чем на 6,6%, бумаги крупнейшей в стране и пятой в мире сталелитейной компании Posco упали более чем на 7%. Акции производителя архитектурного стекла Captivision также упали на 14%. В настоящее время стоимость активов компаний также продолжает снижаться. Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), котировки южнокорейских биржевых фондов, торгующихся в Нью-Йорке, также упали.
Решение президента о вводе военного положения также негативно сказалось на национальной валюте. Южнокорейская валюта упала до 1424,46 воны за один доллар США, самого низкого уровня с ноября 2022 г. Она снизилась на 1,3%. Как отметил валютный стратег финансовой компании OCBC Кристофер Вонг, падение воны обусловлено инвестиционной неопределенностью, а сброс валюты с кошельков назвал стратегией «сначала стреляй, потом задавай вопросы». Эксперт добавил, что отсутствие дополнительной информации со стороны властей о дальнейших действиях только продолжит давление на валюту.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. В ходе обращения Юн Сок Ёль также напомнил, что оппозиционная Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору. Министр обороны Ким Ён Хён на фоне введения военного положения распорядился провести совещание с участием южнокорейских командиров. Министр финансов Чхве Сан Мок также намерен созвать экстренное совещание в связи с объявлением военного положения.
Имеющая большинство мест в парламенте оппозиционная президенту Демократическая партия в конце ноября заявила, что намерена объявить импичмент главному прокурору и государственному аудитору страны и отклонила предложение правительства по бюджету на 2025 г.