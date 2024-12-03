Акции южнокорейских компаний рухнули на фоне ввода военного положения

Решение президента о вводе военного положения также негативно сказалось на национальной валюте. Южнокорейская валюта упала до 1424,46 воны за один доллар США, самого низкого уровня с ноября 2022 г. Она снизилась на 1,3%. Как отметил валютный стратег финансовой компании OCBC Кристофер Вонг, падение воны обусловлено инвестиционной неопределенностью, а сброс валюты с кошельков назвал стратегией «сначала стреляй, потом задавай вопросы». Эксперт добавил, что отсутствие дополнительной информации со стороны властей о дальнейших действиях только продолжит давление на валюту.