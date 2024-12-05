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Топ-менеджер ВТБ указал на интерес к проведению IPO со стороны эмитентов

Ведомости

ВТБ наблюдает интерес к проведению первичных публичных размещений (IPO) со стороны широкого круга эмитентов, включая компании «новой» экономики и из традиционных отраслей. Об этом заявил «РБК инвестициям» член правления банка Виталий Сергейчук.

«По мере снижения ключевой ставки активность на рынке IPO будет расти. При таком сценарии есть вероятность, что в следующем году мы можем увидеть 8-10 новых эмитентов», – уточнил Сергейчук.

Он добавил, что, вероятнее всего, в среднесрочной перспективе размер сделок IPO продолжит оставаться относительно небольшим и в большинстве случаев вряд ли превысит 3-10 млрд руб.

4 декабря президент России Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что правительству и Центробанку нужно активизировать работу по развитию рынка капитала, чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности и создавать новые рабочие места. Глава государства напомнил, что в 2024 г. в России состоялось 19 первичных и вторичных публичных размещений акций. Суммарно эмитенты смогли привлечь 102 млрд руб. Результат вполне удовлетворительный, но в масштабах страны небольшой, указал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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