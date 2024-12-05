Топ-менеджер ВТБ указал на интерес к проведению IPO со стороны эмитентов

4 декабря президент России Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что правительству и Центробанку нужно активизировать работу по развитию рынка капитала, чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности и создавать новые рабочие места. Глава государства напомнил, что в 2024 г. в России состоялось 19 первичных и вторичных публичных размещений акций. Суммарно эмитенты смогли привлечь 102 млрд руб. Результат вполне удовлетворительный, но в масштабах страны небольшой, указал Путин.