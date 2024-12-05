Минфин заявил о выборе семи компаний для выхода на IPO
Минфин выбрал семь компаний для вывода на первичное публичное размещение, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме ВТБ «Россия зовет!».
По словам замминистра, также были отобраны около 20 компаний, для которых Минфин будет предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджмента к капитализации компании. Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявлял, что банк увидел, что потенциально компаний в России, которые могут выходить на рынок капитала, – около 500. Из них около 30 – компании с госучастием.
5 декабря член правления ВТБ Виталий Сергейчук рассказал РБК, что банк наблюдает интерес к IPO со стороны широкого круга эмитентов, включая компании «новой» экономики и из традиционных отраслей. Он добавил, что, вероятнее всего, в среднесрочной перспективе размер сделок IPO продолжит оставаться относительно небольшим и в большинстве случаев вряд ли превысит 3-10 млрд руб. При сценарии снижения ставки в следующем году может появиться 8-10 новых эмитентов, отметил Сергейчук.