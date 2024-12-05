Минфин заявил о выборе семи компаний для выхода на IPO

По словам замминистра, также были отобраны около 20 компаний, для которых Минфин будет предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджмента к капитализации компании. Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявлял, что банк увидел, что потенциально компаний в России, которые могут выходить на рынок капитала, – около 500. Из них около 30 – компании с госучастием.