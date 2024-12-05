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Минфин заявил о выборе семи компаний для выхода на IPO

Ведомости

Минфин выбрал семь компаний для вывода на первичное публичное размещение, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам замминистра, также были отобраны около 20 компаний, для которых Минфин будет предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджмента к капитализации компании. Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявлял, что банк увидел, что потенциально компаний в России, которые могут выходить на рынок капитала, – около 500. Из них около 30 – компании с госучастием.

5 декабря член правления ВТБ Виталий Сергейчук рассказал РБК, что банк наблюдает интерес к IPO со стороны широкого круга эмитентов, включая компании «новой» экономики и из традиционных отраслей. Он добавил, что, вероятнее всего, в среднесрочной перспективе размер сделок IPO продолжит оставаться относительно небольшим и в большинстве случаев вряд ли превысит 3-10 млрд руб. При сценарии снижения ставки в следующем году может появиться 8-10 новых эмитентов, отметил Сергейчук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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