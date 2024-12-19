Мосбиржа создаст климатический индекс компаний реального сектора экономики
Московская биржа планирует в первом полугодии 2025 г. начать расчет климатического индекса нефинансовых компаний. Соответствующая концепция индекса была представлена на вебинаре биржи 17 декабря, говорится в сообщении торговой площадки.
Для создания нового индекса Московская биржа и консалтинговая компания «Карбонлаб» разработали рейтинг климатической устойчивости компаний реального сектора. Оценка будет осуществляться по 66 показателям, сгруппированным в блоки, включая учет выбросов и поглощения парниковых газов, оценку рисков низкоуглеродного перехода и меры по адаптации к изменению климата.
Каждый показатель имеет разный вес, и в результате оценки эмитенты получат рейтинг климатической устойчивости от минимального (F) до максимального (AA). В индекс будут включены акции компаний с рейтингами от D до AA, резюмирует площадка. Как сообщил директор по развитию индексных продуктов биржи Сергей Голованев, новый индикатор «поможет» инвесторам выбирать для своих портфелей акции эмитентов, которые активно вовлечены в климатическую повестку.
«В ходе вебинара, посвященного обсуждению концепции нового индикатора, мы получили большой объем обратной связи от компаний и будем учитывать ее в ходе финальной доработки методологии перед окончательным формированием климатического индекса биржи», – заявил Голованев.
В состав климатического индекса смогут войти до 30 акций из базы расчета индекса Мосбиржи широкого рынка, тогда как вес каждой составит не более 15%. При этом капитализация акций в свободном обращении (free float) должна составлять не менее 10 млрд руб. 13 декабря стало известно, что Мосбиржа хочет запустить фьючерсы на ключевую ставку и фонд ликвидности.
Цель запуска нового дериватива – привлечь внимание клиентов к процентным деривативам, пояснил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень «Ведомостям». Сейчас на срочном рынке доступны фьючерсы на ставки RUSFAR (ставка денежного рынка) и RUONIA (ставка межбанковского кредитования), но они ориентированы на профессиональных участников и сложны в понимании, что делает их менее популярными среди физлиц, заметил топ-менеджер. Доля розничных инвесторов в объеме торгов на срочном рынке превышает 60%.