Мосбиржа создаст климатический индекс компаний реального сектора экономики

Каждый показатель имеет разный вес, и в результате оценки эмитенты получат рейтинг климатической устойчивости от минимального (F) до максимального (AA). В индекс будут включены акции компаний с рейтингами от D до AA, резюмирует площадка. Как сообщил директор по развитию индексных продуктов биржи Сергей Голованев, новый индикатор «поможет» инвесторам выбирать для своих портфелей акции эмитентов, которые активно вовлечены в климатическую повестку.