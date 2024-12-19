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Мосбиржа создаст климатический индекс компаний реального сектора экономики

Ведомости

Московская биржа планирует в первом полугодии 2025 г. начать расчет климатического индекса нефинансовых компаний. Соответствующая концепция индекса была представлена на вебинаре биржи 17 декабря, говорится в сообщении торговой площадки.

Для создания нового индекса Московская биржа и консалтинговая компания «Карбонлаб» разработали рейтинг климатической устойчивости компаний реального сектора. Оценка будет осуществляться по 66 показателям, сгруппированным в блоки, включая учет выбросов и поглощения парниковых газов, оценку рисков низкоуглеродного перехода и меры по адаптации к изменению климата.

Каждый показатель имеет разный вес, и в результате оценки эмитенты получат рейтинг климатической устойчивости от минимального (F) до максимального (AA). В индекс будут включены акции компаний с рейтингами от D до AA, резюмирует площадка. Как сообщил директор по развитию индексных продуктов биржи Сергей Голованев, новый индикатор «поможет» инвесторам выбирать для своих портфелей акции эмитентов, которые активно вовлечены в климатическую повестку.

«В ходе вебинара, посвященного обсуждению концепции нового индикатора, мы получили большой объем обратной связи от компаний и будем учитывать ее в ходе финальной доработки методологии перед окончательным формированием климатического индекса биржи», – заявил Голованев.

В состав климатического индекса смогут войти до 30 акций из базы расчета индекса Мосбиржи широкого рынка, тогда как вес каждой составит не более 15%. При этом капитализация акций в свободном обращении (free float) должна составлять не менее 10 млрд руб. 13 декабря стало известно, что Мосбиржа хочет запустить фьючерсы на ключевую ставку и фонд ликвидности.

Цель запуска нового дериватива – привлечь внимание клиентов к процентным деривативам, пояснил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень «Ведомостям». Сейчас на срочном рынке доступны фьючерсы на ставки RUSFAR (ставка денежного рынка) и RUONIA (ставка межбанковского кредитования), но они ориентированы на профессиональных участников и сложны в понимании, что делает их менее популярными среди физлиц, заметил топ-менеджер. Доля розничных инвесторов в объеме торгов на срочном рынке превышает 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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