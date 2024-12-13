Мосбиржа хочет запустить фьючерсы на ключевую ставку и фонд ликвидности

Мосбиржа хочет запустить фьючерсы на ключевую ставку и фонд ликвидностиВсего площадка планирует запустить 35 новых инструментов срочного рынка в 2025 году
Московская биржа планирует запустить фьючерсный контракт на ключевую ставку Банка России, рассказал журналистам управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
Цель запуска нового дериватива – привлечь внимание клиентов к процентным деривативам, пояснил Крекотень «Ведомостям». Сейчас на срочном рынке доступны фьючерсы на ставки RUSFAR (ставка денежного рынка) и RUONIA (ставка межбанковского кредитования), но они ориентированы на профессиональных участников и сложны в понимании, что делает их менее популярными среди физлиц, заметил топ-менеджер. Доля розничных инвесторов в объеме торгов на срочном рынке превышает 60%.
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