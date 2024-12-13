Мосбиржа хочет запустить фьючерсы на ключевую ставку и фонд ликвидности

Цель запуска нового дериватива – привлечь внимание клиентов к процентным деривативам, пояснил Крекотень «Ведомостям». Сейчас на срочном рынке доступны фьючерсы на ставки RUSFAR (ставка денежного рынка) и RUONIA (ставка межбанковского кредитования), но они ориентированы на профессиональных участников и сложны в понимании, что делает их менее популярными среди физлиц, заметил топ-менеджер. Доля розничных инвесторов в объеме торгов на срочном рынке превышает 60%.