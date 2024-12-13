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Мосбиржа хочет запустить фьючерсы на ключевую ставку и фонд ликвидности

Всего площадка планирует запустить 35 новых инструментов срочного рынка в 2025 году
Софья Ермакова
В 2025 г. Мосбиржа планирует запустить 35 новых инструментов срочного рынка
В 2025 г. Мосбиржа планирует запустить 35 новых инструментов срочного рынка / Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа планирует запустить фьючерсный контракт на ключевую ставку Банка России, рассказал журналистам управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

Цель запуска нового дериватива – привлечь внимание клиентов к процентным деривативам, пояснил Крекотень «Ведомостям». Сейчас на срочном рынке доступны фьючерсы на ставки RUSFAR (ставка денежного рынка) и RUONIA (ставка межбанковского кредитования), но они ориентированы на профессиональных участников и сложны в понимании, что делает их менее популярными среди физлиц, заметил топ-менеджер. Доля розничных инвесторов в объеме торгов на срочном рынке превышает 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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