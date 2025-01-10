Цены на золото превысила $2700 за тройскую унцию впервые с декабря
Стоимость февральского контракта на золото превысила $2700 за тройскую унцию впервые с 13 декабря. Это следует из данных биржи Comex.
По состоянию на 8:44 мск золото торговалось на уровне $2700, позже достигнув $2700,3. К 9:11 мск цена снизилась до $2698, перейдя к росту к 9:33 мск и составив $2701 за тройскую унцию.
В октябре 2024 г. цены на золото впервые в истории превысили $2800 за унцию. Эксперты связывали удорожание с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. Об этом заявляли и в J.P. Morgan. По версии аналитиков банка, золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива.
8 января World Gold Council (WGC) в предварительной оценке отметила, что мировые центробанки в ноябре 2024 г. закупили 53 т золота. Крупнейшим покупателем золота в ноябре стала Польша – 21 т золота. Узбекистан – 9 т, Индия – 8,4 т, Казахстан – 5,1 т. В Китае запасы золота увеличились на 5 т. Золото также покупали Иордания, Турция, Чехия, Гана, Монголия и Мальта.