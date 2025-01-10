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Цены на золото превысила $2700 за тройскую унцию впервые с декабря

Ведомости

Стоимость февральского контракта на золото превысила $2700 за тройскую унцию впервые с 13 декабря. Это следует из данных биржи Comex.

По состоянию на 8:44 мск золото торговалось на уровне $2700, позже достигнув $2700,3. К 9:11 мск цена снизилась до $2698, перейдя к росту к 9:33 мск и составив $2701 за тройскую унцию.

В октябре 2024 г. цены на золото впервые в истории превысили $2800 за унцию. Эксперты связывали удорожание с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. Об этом заявляли и в J.P. Morgan. По версии аналитиков банка, золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива.

8 января World Gold Council (WGC) в предварительной оценке отметила, что мировые центробанки в ноябре 2024 г. закупили 53 т золота. Крупнейшим покупателем золота в ноябре стала Польша – 21 т золота. Узбекистан – 9 т, Индия – 8,4 т, Казахстан – 5,1 т. В Китае запасы золота увеличились на 5 т. Золото также покупали Иордания, Турция, Чехия, Гана, Монголия и Мальта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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