Цены на золото превысила $2700 за тройскую унцию впервые с декабря

В октябре 2024 г. цены на золото впервые в истории превысили $2800 за унцию. Эксперты связывали удорожание с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. Об этом заявляли и в J.P. Morgan. По версии аналитиков банка, золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива.