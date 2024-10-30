Цены на золото превысили $2800 за унцию впервые в истории

По информации Financial Times (FT), драйвером роста цены на золото также стал страх инвесторов «упустить выгоду». Ажиотаж помог поднять цену на 34% в этом году и подтолкнул ее к серии рекордных максимумов на фоне опасений по поводу эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Цена на золото также увеличивалась по мере того, как центральные банки продолжают диверсифицировать свои активы, отходя от доллара, а западные экономики начинают снижать процентные ставки. В том числе и федеральной резервной системой (ФРС, американский регулятор), добавили в FT. Общий спрос на золото за III квартал 2024 г. вырос на 5% в годовом исчислении до 1313 т., что является рекордным показателем, сообщили в WGC. Общий спрос впервые за всю историю превысил $100 млрд, что было поддержано значительными инвестициями в условиях рекордно высоких цен.