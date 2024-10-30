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Цены на золото превысили $2800 за унцию впервые в истории

Драгметалл дорожает на фоне вооруженных конфликтов и политической неопределенности в США
Георгий Недогибченко
Илья Наймушин / РИА Новости

Цены на золото впервые в истории превысили $2800 за унцию в 9:45 по мск. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах позднее скорректировалась до $2793 за унцию, прибавив в цене 0,45% по состоянию на 11:00 мск, свидетельствуют данные биржи.

Аналитики связывают удорожание драгметалла с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. В частности – на Ближнем Востоке и Украине. Еще в августе J.P. Morgan в собственном исследовании подчеркивал, что золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива. Низкая взаимосвязь золота с другими инвестиционными инструментами делает его «эффективным страховочным активом», отмечали аналитики финансовой структуры.

В июльском отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщалось, что спрос на золото в мире по итогам II квартала 2024 г. сократился на 6% в годовом исчислении и составил 929 т. При этом золото продолжают активно покупать мировые центробанки. Среди лидеров – Национальный банк Польши (19 т), Резервный банк Индии (19 т), Центробанк Турции (15 т). Как отметил старший аналитик трейдера Oanda Кельвин Вонг в комментарии Reuters, золото во многом зависит от результатов выборов в США, в перспективе цены на него могут стабилизирваться на отметке в $2826.

По информации Financial Times (FT), драйвером роста цены на золото также стал страх инвесторов «упустить выгоду». Ажиотаж помог поднять цену на 34% в этом году и подтолкнул ее к серии рекордных максимумов на фоне опасений по поводу эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Цена на золото также увеличивалась по мере того, как центральные банки продолжают диверсифицировать свои активы, отходя от доллара, а западные экономики начинают снижать процентные ставки. В том числе и федеральной резервной системой (ФРС, американский регулятор), добавили в FT. Общий спрос на золото за III квартал 2024 г. вырос на 5% в годовом исчислении до 1313 т., что является рекордным показателем, сообщили в WGC. Общий спрос впервые за всю историю превысил $100 млрд, что было поддержано значительными инвестициями в условиях рекордно высоких цен.

Глобальный инвестиционный спрос более чем удвоился в годовом исчислении, объемы спроса увеличились до 364 т. В глобальном масштабе ETF на золото увеличили объемы в спросе на 95 т., тогда как спрос на слитки и монеты снизился на 9%.

17 октября стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум. Как сообщили эксперты, цены на золото вырастут до $2941 за унцию в течение следующих 12 месяцев. Также отмечается, что другие драгметаллы – серебро и платина либо снизились в цене, либо сохранили прежнее положение. Серебро упало на 0,3% до $31,58 за унцию. Платина осталась стабильной на уровне $993,4. Накануне, Bloomberg сообщал, что в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США в ноябре 2024 г. может подскочить инфляция в стране, что только укрепит позицию золота.

18 октября замглавы Минфина Алексей Моисеев посоветовал потребителям при недоверии банкам хранить сбережения в золоте. По его словам, иностранная валюта не является безопасным активом.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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