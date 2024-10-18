Замглавы Минфина посоветовал при недоверии банкам покупать золото
Хранение сбережений в наличной иностранной валюте не является безопасным. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев в ходе выступления на Московском финансовом форуме, передает РБК.
«Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом сбережения. Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото», – отметил Моисеев.
17 октября стоимость фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум. По состоянию на 14:25 мск 18 октября стоимость фьючерса с поставкой в декабре составляет $2727,7 за унцию. За последнюю неделю золото подорожало почти на 2%, а с начала года – на 30%.
Согласно июньскому исследованию банка J.P. Morgan, золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет своей репутации безопасного актива. Низкая взаимосвязь драгметалла с другими инвестиционными инструментами делает его «эффективным страховочным активом», отмечали аналитики финансовой структуры.
Во второй половине 2024 г. средние цены золота могут держаться на уровне выше $2500 за унцию, а через 6–18 месяцев подняться вплоть до $3000, прогнозировали в апреле аналитики Citigroup. Средняя стоимость драгметалла по итогам этого года, по их оценкам, составит $2350 за унцию, в 2025 г. – $2875.