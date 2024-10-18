Замглавы Минфина посоветовал при недоверии банкам покупать золото

Во второй половине 2024 г. средние цены золота могут держаться на уровне выше $2500 за унцию, а через 6–18 месяцев подняться вплоть до $3000, прогнозировали в апреле аналитики Citigroup. Средняя стоимость драгметалла по итогам этого года, по их оценкам, составит $2350 за унцию, в 2025 г. – $2875.