Мировые цены на золото впервые пробили отметку в $2500 за унцию

Мировые цены на золото впервые пробили отметку в $2500 за унциюТак инвесторы реагируют на рост геополитической напряженности
Стоимость золота 1 августа поднялась до исторического максимума, превысив $2501 за тройскую унцию, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Октябрьские фьючерсы на драгоценный металл в течение дня незначительно снизились (на 0,14% к закрытию предыдущей торговой сессии), торги завершились на отметке около $2490 за унцию. С начала года котировки золота прибавили 26%.
Ценовое ралли началось еще в марте 2023 г., с тех пор металл подорожал на 14%. Но в прошлом году цены были крайне волатильны: унция торговалась в диапазоне от $1819 до $2146. В этом году рост котировок продолжился.
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