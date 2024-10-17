СМИ: золото обновило максимум на фоне неопределенности вокруг выборов в США
Биржевые цены на золото обновили исторический максимум, превысив $2700 за унцию на фоне неопределенности вокруг выборов президента США, сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум 17 октября. Цены на золото выросли более чем на 30% с начала года, что обусловлено перспективами дальнейшего снижения ключевой ставки федеральной резервной системой (ФРС, американского регулятора) и сохраняющейся геополитической неопределенностью, отмечает агентство. По словам экспертов, выборы в США и напряженность на Ближнем Востоке создают потребительскую неопределенность, в таких случаях, как правило, возрастает спрос на золото, что и приводит к увеличению цены.
Как сообщили ранее эксперты, цены на золото вырастут до $2941 за унцию в течение следующих 12 месяцев. Также отмечается, что другие драгметаллы – серебро и платина либо снизились в цене, либо сохранили прежнее положение. Серебро упало на 0,3% до $31,58 за унцию. Платина осталась стабильной на уровне $993,4. Накануне, Bloomberg сообщал, что в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США в ноябре 2024 г. может подскочить инфляция в стране, что только укрепит позицию золота.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.