Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

СМИ: золото обновило максимум на фоне неопределенности вокруг выборов в США

Ведомости

Биржевые цены на золото обновили исторический максимум, превысив $2700 за унцию на фоне неопределенности вокруг выборов президента США, сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум 17 октября. Цены на золото выросли более чем на 30% с начала года, что обусловлено перспективами дальнейшего снижения ключевой ставки федеральной резервной системой (ФРС, американского регулятора) и сохраняющейся геополитической неопределенностью, отмечает агентство. По словам экспертов, выборы в США и напряженность на Ближнем Востоке создают потребительскую неопределенность, в таких случаях, как правило, возрастает спрос на золото, что и приводит к увеличению цены.

Как сообщили ранее эксперты, цены на золото вырастут до $2941 за унцию в течение следующих 12 месяцев. Также отмечается, что другие драгметаллы – серебро и платина либо снизились в цене, либо сохранили прежнее положение. Серебро упало на 0,3% до $31,58 за унцию. Платина осталась стабильной на уровне $993,4. Накануне, Bloomberg сообщал, что в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США в ноябре 2024 г. может подскочить инфляция в стране, что только укрепит позицию золота.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных