СМИ: золото обновило максимум на фоне неопределенности вокруг выборов в США

Как сообщили ранее эксперты, цены на золото вырастут до $2941 за унцию в течение следующих 12 месяцев. Также отмечается, что другие драгметаллы – серебро и платина либо снизились в цене, либо сохранили прежнее положение. Серебро упало на 0,3% до $31,58 за унцию. Платина осталась стабильной на уровне $993,4. Накануне, Bloomberg сообщал, что в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США в ноябре 2024 г. может подскочить инфляция в стране, что только укрепит позицию золота.