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Мосбиржа начала расчет показателя торговой активности инсайдеров

Ведомости

Мосбиржа  начала публиковать показатель торговой активности сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной и чувствительной корпоративной информации, говорится в сообщении торговой площадки.

Как заявляет биржа, этот показатель – инструмент анализа компании, отражающий в том числе инвестиционное настроение работников эмитента. В частности, для инвесторов показатель должен стать дополнительным фактором при принятии решений о покупке или продаже активов. Показатель рассчитывается на основе сделок инсайдеров, совершенных с акциями Мосбиржи, но в начале 2025 г. планируется добавить данные других эмитентов из индекса биржи.

Показатель представляет собой обезличенные сведения о количестве инсайдеров эмитента, совершивших сделки покупки или продажи его акций, а также информацию об объемах таких сделок. Таким образом, сведения отображаются за последние один, три и шесть месяцев и обновляются каждые две недели. Как заявляет управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса биржи Ирина Грекова, отслеживание покупательской активности инсайдеров – «неотъемлемая часть комплексной проверки, которую важно проводить при инвестировании в компанию».

«Котировки ценных бумаг могут значительно меняться, даже если по эмитенту нет корпоративных новостей: движения цен нередко вызваны именно сделками, которые совершают инсайдеры. При этом следует различать торговлю на основе инсайда (она противоречит законодательству) и сделки, совершенные инсайдерами», – говорит Грекова, добавляя, что подобные сделки совершаются в рамках специальных корпоративных условий.

9 декабря стало известно, что Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO для российских компаний. В частности, стандарты дополняют базовые требования к сделкам, прописанные в нормативных актах и законах (среди них – «О рынке ценных бумаг», «Об организованных торгах», положение ЦБ «О стандартах эмиссии ценных бумаг»), но носят рекомендательный характер.

Документ включает три ключевых блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения. По всем этим направлениям у биржи время от времени возникали претензии в рамках согласования сделок, рассказала Логинова. Их приходилось отрабатывать индивидуально, но теперь пришло время системных решений, пояснила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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