Мосбиржа начала расчет показателя торговой активности инсайдеров
Как заявляет биржа, этот показатель – инструмент анализа компании, отражающий в том числе инвестиционное настроение работников эмитента. В частности, для инвесторов показатель должен стать дополнительным фактором при принятии решений о покупке или продаже активов. Показатель рассчитывается на основе сделок инсайдеров, совершенных с акциями Мосбиржи, но в начале 2025 г. планируется добавить данные других эмитентов из индекса биржи.
Показатель представляет собой обезличенные сведения о количестве инсайдеров эмитента, совершивших сделки покупки или продажи его акций, а также информацию об объемах таких сделок. Таким образом, сведения отображаются за последние один, три и шесть месяцев и обновляются каждые две недели. Как заявляет управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса биржи Ирина Грекова, отслеживание покупательской активности инсайдеров – «неотъемлемая часть комплексной проверки, которую важно проводить при инвестировании в компанию».
«Котировки ценных бумаг могут значительно меняться, даже если по эмитенту нет корпоративных новостей: движения цен нередко вызваны именно сделками, которые совершают инсайдеры. При этом следует различать торговлю на основе инсайда (она противоречит законодательству) и сделки, совершенные инсайдерами», – говорит Грекова, добавляя, что подобные сделки совершаются в рамках специальных корпоративных условий.
9 декабря стало известно, что Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO для российских компаний. В частности, стандарты дополняют базовые требования к сделкам, прописанные в нормативных актах и законах (среди них – «О рынке ценных бумаг», «Об организованных торгах», положение ЦБ «О стандартах эмиссии ценных бумаг»), но носят рекомендательный характер.
Документ включает три ключевых блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения. По всем этим направлениям у биржи время от времени возникали претензии в рамках согласования сделок, рассказала Логинова. Их приходилось отрабатывать индивидуально, но теперь пришло время системных решений, пояснила она.