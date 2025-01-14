Объем торгов на Мосбирже в декабре 2024 года достиг 142,3 трлн рублей

По данным Мосбиржи, в декабре прошлого года на фондовом рынке было размещено 130 облигационных займов на общую сумму 3,3 трлн руб. Всего за 2024 г. объем торгов на рынке достиг рекордных 1,49 квадриллионов руб. Это на 14% больше, чем в предыдущем году: в 2023 г. показатель составил 1,31 квадриллиона руб.