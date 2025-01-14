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Объем торгов на Мосбирже в декабре 2024 года достиг 142,3 трлн рублей

Ведомости

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2024 г. составил 142,3 трлн руб., среднедневной объем торгов достиг 170,9 млрд руб. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3,8 трлн руб. Корпоративными, региональными и государственными облигациями – 4,3 трлн руб. при показателе среднедневного объема торгов в 196,2 млрд руб. Объем торгов на срочном рынке достиг 11,9 трлн руб. Среднедневной показатель – 541,4 млрд руб.

По данным Мосбиржи, в декабре прошлого года на фондовом рынке было размещено 130 облигационных займов на общую сумму 3,3 трлн руб. Всего за 2024 г. объем торгов на рынке достиг рекордных 1,49 квадриллионов руб. Это на 14% больше, чем в предыдущем году: в 2023 г. показатель составил 1,31 квадриллиона руб.

14 января «Ведомости» со ссылкой на представителя Мосбиржи писали, что торговая площадка начнет рассчитывать новый бенчмарк денежного рынка – индекс накопленной доходности RUSFAR. Индикатор будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке биржи с ежедневной капитализацией процентов. Он станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для самого широкого круга клиентов, включая розничных.

В последние рабочие дни прошлого года комитет по репо и кредитованию ценными бумагами Мосбиржи рекомендовал уполномоченному органу управления утвердить методику и начать расчет индекса. Пока дата запуска продукта неизвестна, уточнил представитель биржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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