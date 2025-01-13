Индекс Мосбиржи превысил 2860 пунктов на закрытии торгов
Индекс Мосбиржи превысил 2860 пунктов на закрытии торгов. На 23:45 мск показатель остановился на отметке в 2866 пунктов, прибавив 1,47% к закрытию 10 января, свидетельствуют данные торговой площадки.
Индекс голубых фишек также прибавил 1,81%, достигнув отметки в 18 430 пунктов. Среди лидеров роста в ходе вечерних торгов выступили обыкновенные акции «Газпрома» (+3,93%), «Новатэка» (+3,67%), «Юнипро» (+2,37%) и «Норникеля» с N+1 (+2,07% и +1,98% соответственно). Среди аутсайдеров рынка – «Совкомфлот», акции «Магнита» и МКБ с ГК «ПИК». 13 января Мосбиржа также начала публиковать показатель торговой активности сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной и чувствительной корпоративной информации.
Показатель представляет собой обезличенные сведения о количестве инсайдеров эмитента, совершивших сделки покупки или продажи его акций, а также информацию об объемах таких сделок. Таким образом, сведения отображаются за последние один, три и шесть месяцев и обновляются каждые две недели. Как заявила управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса биржи Ирина Грекова, отслеживание покупательской активности инсайдеров – «неотъемлемая часть комплексной проверки, которую важно проводить при инвестировании в компанию».
9 декабря стало известно, что Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO для российских компаний. В частности, стандарты дополняют базовые требования к сделкам, прописанные в нормативных актах и законах (среди них – «О рынке ценных бумаг», «Об организованных торгах», положение ЦБ «О стандартах эмиссии ценных бумаг»), но носят рекомендательный характер.