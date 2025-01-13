Индекс Мосбиржи превысил 2860 пунктов на закрытии торгов

Показатель представляет собой обезличенные сведения о количестве инсайдеров эмитента, совершивших сделки покупки или продажи его акций, а также информацию об объемах таких сделок. Таким образом, сведения отображаются за последние один, три и шесть месяцев и обновляются каждые две недели. Как заявила управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса биржи Ирина Грекова, отслеживание покупательской активности инсайдеров – «неотъемлемая часть комплексной проверки, которую важно проводить при инвестировании в компанию».