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Индекс Мосбиржи превысил 2860 пунктов на закрытии торгов

Ведомости

Индекс Мосбиржи превысил 2860 пунктов на закрытии торгов. На 23:45 мск показатель остановился на отметке в 2866 пунктов, прибавив 1,47% к закрытию 10 января, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс голубых фишек также прибавил 1,81%, достигнув отметки в 18 430 пунктов. Среди лидеров роста в ходе вечерних торгов выступили обыкновенные акции «Газпрома» (+3,93%), «Новатэка» (+3,67%), «Юнипро» (+2,37%) и «Норникеля» с N+1 (+2,07% и +1,98% соответственно). Среди аутсайдеров рынка – «Совкомфлот», акции «Магнита» и МКБ с ГК «ПИК». 13 января Мосбиржа также начала публиковать показатель торговой активности сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной и чувствительной корпоративной информации.

Показатель представляет собой обезличенные сведения о количестве инсайдеров эмитента, совершивших сделки покупки или продажи его акций, а также информацию об объемах таких сделок. Таким образом, сведения отображаются за последние один, три и шесть месяцев и обновляются каждые две недели. Как заявила управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса биржи Ирина Грекова, отслеживание покупательской активности инсайдеров – «неотъемлемая часть комплексной проверки, которую важно проводить при инвестировании в компанию».

9 декабря стало известно, что Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO для российских компаний. В частности, стандарты дополняют базовые требования к сделкам, прописанные в нормативных актах и законах (среди них – «О рынке ценных бумаг», «Об организованных торгах», положение ЦБ «О стандартах эмиссии ценных бумаг»), но носят рекомендательный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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