Мосбиржа с 15 марта прекратит торги акциями Ашинского метзавода

ПАО «Ашинский метзавод» – металлургическое предприятие, расположенное на основных транспортных магистралях России в Уральском федеральном округе. Завод является одним из крупнейших в России производителей специальных сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и космической отраслей промышленности.