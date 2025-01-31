Мосбиржа с 15 марта прекратит торги акциями Ашинского метзавода
12 марта пройдет последний день торгов в режиме T+1 для частных инвесторов.
Причиной прекращения торгов стало требование мажоритарного акционера – «Урал-ВК» о выкупе акций по цене 71 руб. за штуку, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.
ПАО «Ашинский метзавод» – металлургическое предприятие, расположенное на основных транспортных магистралях России в Уральском федеральном округе. Завод является одним из крупнейших в России производителей специальных сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и космической отраслей промышленности.