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«Эксперт РА» прогнозирует переток средств со вкладов в облигации

Ведомости

Когда появится первый сигнал о развороте кредитной политики, облигации станут самым популярным инструментом, используемым российскими инвесторами, считают аналитики «Эксперт РА», передает РБК.

При возникновении сигналов о смене цикла денежно-кредитной политики (ДКП) значительные объемы денежных средств, сосредоточенные в фондах ликвидности и на депозитах, готовы перейти на облигационный рынок. Такое поведение инвесторов обуславливается стремлением зафиксировать высокие процентные ставки на длительный срок, отмечается в обзоре облигационного рынка аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», с которым ознакомился РБК.

Аналитики указывают, что при малейшем сигнале о смягчении ДКП можно ожидать стремительного снижения ставок, а также существенного перетока ликвидности в облигации с фиксированным купоном. Ожидается, что инвесторы будут стремиться зафиксировать высокие ставки на долгосрочный период.

В обзоре также подчеркивается, что на данный момент не наблюдается устойчивого изменения в жесткой риторике регулятора. Он по-прежнему указывает на необходимость поддержания строгих денежно-кредитных условий на долгосрочную перспективу, допуская возможность дальнейшего повышения ставки в 2025 г.

В конце 2024 г. доходности по надежным облигациям были ниже, чем ставки по депозитам. Спреды оказались максимальными в третьей декаде декабря и составили 213 б. п., подсчитали в «Эксперт РА». Аналитики полагают, что это обусловлено временным эффектом от резкого снижения ставок на облигационном рынке, инерцией депозитных ставок относительно рыночных, а также действием новогодних спецпредложений по депозитам. В начале 2025 г. ставки по вкладам начали снижаться. При условии сохранения тренда аналитики прогнозируют увеличение притока ликвидности со стороны частных инвесторов на рынок облигаций.

В января 2025 г. объем инвестиций в облигации физических лиц составил рекордные 104 млрд руб., что на 141% больше, чем в январе прошлого года. Согласно релизу Мосбиржи, из всего объема вложений физлиц в облигации в корпоративные бумаги было вложено 80,2 млрд руб., а в ОФЗ и региональные облигации – 23,8 млрд руб. Доля физлиц в объеме торгов акциями в январе составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 66%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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