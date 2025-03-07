«Эксперт РА» прогнозирует переток средств со вкладов в облигации

В конце 2024 г. доходности по надежным облигациям были ниже, чем ставки по депозитам. Спреды оказались максимальными в третьей декаде декабря и составили 213 б. п., подсчитали в «Эксперт РА». Аналитики полагают, что это обусловлено временным эффектом от резкого снижения ставок на облигационном рынке, инерцией депозитных ставок относительно рыночных, а также действием новогодних спецпредложений по депозитам. В начале 2025 г. ставки по вкладам начали снижаться. При условии сохранения тренда аналитики прогнозируют увеличение притока ликвидности со стороны частных инвесторов на рынок облигаций.