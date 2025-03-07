«Эксперт РА» прогнозирует переток средств со вкладов в облигации
При возникновении сигналов о смене цикла денежно-кредитной политики (ДКП) значительные объемы денежных средств, сосредоточенные в фондах ликвидности и на депозитах, готовы перейти на облигационный рынок. Такое поведение инвесторов обуславливается стремлением зафиксировать высокие процентные ставки на длительный срок, отмечается в обзоре облигационного рынка аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», с которым ознакомился РБК.
Аналитики указывают, что при малейшем сигнале о смягчении ДКП можно ожидать стремительного снижения ставок, а также существенного перетока ликвидности в облигации с фиксированным купоном. Ожидается, что инвесторы будут стремиться зафиксировать высокие ставки на долгосрочный период.
В обзоре также подчеркивается, что на данный момент не наблюдается устойчивого изменения в жесткой риторике регулятора. Он по-прежнему указывает на необходимость поддержания строгих денежно-кредитных условий на долгосрочную перспективу, допуская возможность дальнейшего повышения ставки в 2025 г.
В конце 2024 г. доходности по надежным облигациям были ниже, чем ставки по депозитам. Спреды оказались максимальными в третьей декаде декабря и составили 213 б. п., подсчитали в «Эксперт РА». Аналитики полагают, что это обусловлено временным эффектом от резкого снижения ставок на облигационном рынке, инерцией депозитных ставок относительно рыночных, а также действием новогодних спецпредложений по депозитам. В начале 2025 г. ставки по вкладам начали снижаться. При условии сохранения тренда аналитики прогнозируют увеличение притока ликвидности со стороны частных инвесторов на рынок облигаций.
В января 2025 г. объем инвестиций в облигации физических лиц составил рекордные 104 млрд руб., что на 141% больше, чем в январе прошлого года. Согласно релизу Мосбиржи, из всего объема вложений физлиц в облигации в корпоративные бумаги было вложено 80,2 млрд руб., а в ОФЗ и региональные облигации – 23,8 млрд руб. Доля физлиц в объеме торгов акциями в январе составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 66%.