В январе вложения физлиц в облигации выросли на 141%

Из релиза биржи также следует, что количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на площадке по итогам января 2025 г., составило 35,5 млн, из чего следует, что 389 000 счетов было открыто за первый месяц 2025 г. Сделки на бирже заключили 3,8 млн человек.