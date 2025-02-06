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В январе вложения физлиц в облигации выросли на 141%

Ведомости

Объем инвестиций в облигации физических лиц в январе 2025 г. составил рекордные 104 млрд руб., что на 141% больше, чем в январе прошлого года, следует из релиза Мосбиржи.

Согласно информации Мосбиржи, из всего объема вложений физлиц в облигации в корпоративные бумаги было вложено 80,2 млрд руб., а в ОФЗ и региональные облигации – 23,8 млрд руб. Доля физлиц в объеме торгов акциями в январе составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 66%.

Частные инвесторы продали акций на 4,6 млрд руб. больше, чем купили. Продажи БПИФов превысили покупки на 29,8 млрд руб.

Из релиза биржи также следует, что количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на площадке по итогам января 2025 г., составило 35,5 млн, из чего следует, что 389 000 счетов было открыто за первый месяц 2025 г. Сделки на бирже заключили 3,8 млн человек.

Самыми популярными ценными бумагами в январе 2025 г. в портфелях физлиц стали обыкновенные (30,7%) и привилегированные (6,9%) акции Сбербанка, акции «Лукойла» (14,7%), «Газпрома» (13,7%), «Роснефти» (6,7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6%), акции «Т-Технологий» (5,9%), «Яндекса» (5,7%),»Норникеля» (5,1%) и «Полюса» (4,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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