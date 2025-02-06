В январе вложения физлиц в облигации выросли на 141%
Согласно информации Мосбиржи, из всего объема вложений физлиц в облигации в корпоративные бумаги было вложено 80,2 млрд руб., а в ОФЗ и региональные облигации – 23,8 млрд руб. Доля физлиц в объеме торгов акциями в январе составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 66%.
Частные инвесторы продали акций на 4,6 млрд руб. больше, чем купили. Продажи БПИФов превысили покупки на 29,8 млрд руб.
Из релиза биржи также следует, что количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на площадке по итогам января 2025 г., составило 35,5 млн, из чего следует, что 389 000 счетов было открыто за первый месяц 2025 г. Сделки на бирже заключили 3,8 млн человек.
Самыми популярными ценными бумагами в январе 2025 г. в портфелях физлиц стали обыкновенные (30,7%) и привилегированные (6,9%) акции Сбербанка, акции «Лукойла» (14,7%), «Газпрома» (13,7%), «Роснефти» (6,7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6%), акции «Т-Технологий» (5,9%), «Яндекса» (5,7%),»Норникеля» (5,1%) и «Полюса» (4,6%).