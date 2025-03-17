Россиянам посоветовали не закрывать краткосрочные вклады раньше II квартала

Отмечается, что в декабре Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% и финансовые организации в ожидании повышения стали изменять процентную политику, ухудшая условия по депозитам. В феврале ЦБ также оставил денежно-кредитную политику неизменной. Максимальная процентная ставка (по вкладам в рублях) десяти кредитных организаций, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц, рассчитываемая ЦБ, упала к концу февраля на 1,5%, опустившись ниже ключевой.