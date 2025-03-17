Россиянам посоветовали не закрывать краткосрочные вклады раньше II квартала
Условия по депозитам ухудшаются, но, несмотря на это, на сегодняшний день целесообразнее сохранять средства на краткосрочных вкладах, а переход на долгосрочные планировать не раньше II-III квартала 2025 г., сообщил главный аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич агентству «Прайм».
Отмечается, что в декабре Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% и финансовые организации в ожидании повышения стали изменять процентную политику, ухудшая условия по депозитам. В феврале ЦБ также оставил денежно-кредитную политику неизменной. Максимальная процентная ставка (по вкладам в рублях) десяти кредитных организаций, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц, рассчитываемая ЦБ, упала к концу февраля на 1,5%, опустившись ниже ключевой.
Россияне опасаются, что условия по вкладам станут только хуже, и хотят зафиксировать привлекательные условия по депозиту на длительный срок. Но, по словам Зварича, это смещение имеет умеренный характер – в феврале доля спроса на вклады свыше года составила 11% после 9% в январе.
Аналитик добавил, что риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сдерживают падение ставок по вкладам. Это отражено в прогнозе ЦБ по средней ключевой ставке на текущий год. По его словам, в этой ситуации обосновано сохранение внимания на краткосрочных вкладах.
«Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу II – начале III квартала», – сказал Зварич.
7 марта РБК писало со ссылкой на обзор аналитиков «Эксперт РА», что при возникновении сигналов о смене цикла ДКП серьезные объемы денежных средств, сосредоточенные в фондах ликвидности и на депозитах, готовы перейти на облигационный рынок. Такое поведение инвесторов объясняется стремлением зафиксировать высокие процентные ставки на длительный срок.