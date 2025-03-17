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Россиянам посоветовали не закрывать краткосрочные вклады раньше II квартала

Ведомости

Условия по депозитам ухудшаются, но, несмотря на это, на сегодняшний день целесообразнее сохранять средства на краткосрочных вкладах, а переход на долгосрочные планировать не раньше II-III квартала 2025 г., сообщил главный аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич агентству «Прайм».

Отмечается, что в декабре Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% и финансовые организации в ожидании повышения стали изменять процентную политику, ухудшая условия по депозитам. В феврале ЦБ также оставил денежно-кредитную политику неизменной. Максимальная процентная ставка (по вкладам в рублях) десяти кредитных организаций, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц, рассчитываемая ЦБ, упала к концу февраля на 1,5%, опустившись ниже ключевой.

Россияне опасаются, что условия по вкладам станут только хуже, и хотят зафиксировать привлекательные условия по депозиту на длительный срок. Но, по словам Зварича, это смещение имеет умеренный характер – в феврале доля спроса на вклады свыше года составила 11% после 9% в январе.

Аналитик добавил, что риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сдерживают падение ставок по вкладам. Это отражено в прогнозе ЦБ по средней ключевой ставке на текущий год. По его словам, в этой ситуации обосновано сохранение внимания на краткосрочных вкладах.

«Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу II – начале III квартала», – сказал Зварич.

7 марта РБК писало со ссылкой на обзор аналитиков «Эксперт РА», что при возникновении сигналов о смене цикла ДКП серьезные объемы денежных средств, сосредоточенные в фондах ликвидности и на депозитах, готовы перейти на облигационный рынок. Такое поведение инвесторов объясняется стремлением зафиксировать высокие процентные ставки на длительный срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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