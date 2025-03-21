СПБ биржа перенесла на два часа время начала торгов 29 марта
В связи с проведением плановых регламентных работ торги в этот день начнутся в 12:00 мск вместо 10:00. С 12:00 до 23:50 пользователям будут доступны все режимы торгов с российскими ценными бумагами.
В воскресенье, 30 марта, и в последующие выходные дни торги будут начинаться в 10:00 по московскому времени в соответствии с обычным графиком.
На СПБ бирже проводятся организованные торги ценными бумагами как отечественных, так и иностранных компаний. Здесь можно купить акции более чем 50 российских компаний.
С 22 февраля СПБ биржа увеличила количество доступных для торговли в выходные дни российских ценных бумаг до 54. Также было продлено время торгов до 23:50. Торги в субботу и воскресенье фактически представляют собой дополнительную сессию понедельника. Расчеты по сделкам, заключенным в эти дни, проводятся во вторник (Т+1).