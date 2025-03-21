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СПБ биржа перенесла на два часа время начала торгов 29 марта

Ведомости

СПБ биржа изменила время начала торгов в субботу 29 марта. Об этом сообщается на сайте площадки.

В связи с проведением плановых регламентных работ торги в этот день начнутся в 12:00 мск вместо 10:00. С 12:00 до 23:50 пользователям будут доступны все режимы торгов с российскими ценными бумагами.

В воскресенье, 30 марта, и в последующие выходные дни торги будут начинаться в 10:00 по московскому времени в соответствии с обычным графиком.

На СПБ бирже проводятся организованные торги ценными бумагами как отечественных, так и иностранных компаний. Здесь можно купить акции более чем 50 российских компаний.

С 22 февраля СПБ биржа увеличила количество доступных для торговли в выходные дни российских ценных бумаг до 54. Также было продлено время торгов до 23:50. Торги в субботу и воскресенье фактически представляют собой дополнительную сессию понедельника. Расчеты по сделкам, заключенным в эти дни, проводятся во вторник (Т+1).

17 марта СПБ биржа приостанавливала торги ценными бумагами из-за технического сбоя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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