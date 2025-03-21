СПБ биржа перенесла на два часа время начала торгов 29 марта

С 22 февраля СПБ биржа увеличила количество доступных для торговли в выходные дни российских ценных бумаг до 54. Также было продлено время торгов до 23:50. Торги в субботу и воскресенье фактически представляют собой дополнительную сессию понедельника. Расчеты по сделкам, заключенным в эти дни, проводятся во вторник (Т+1).