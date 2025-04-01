Объем торгов на Мосбирже в марте составил 149 трлн рублей
Общий объем торгов на рынках Московской биржи за март составил 149 трлн руб., говорится в сообщении торговой площадки. На рынке акций объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 4 трлн руб. при среднем дневном объеме 149,4 млрд руб.
В марте прошло 27 торговых дней, включая шесть выходных, когда биржа проводила торги в тестовом режиме. На рынке облигаций объем торгов составил 3,5 трлн руб. без учета однодневных облигаций, среднедневной объем – 164,5 млрд руб. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций достиг 2 трлн руб., включая 329 млрд руб. по однодневным облигациям.
На срочном рынке объем торгов составил 13 трлн рублей, а среднедневной объем – 618,4 млрд руб. На денежном рынке общий объем операций достиг 114,5 трлн руб., среднедневной – 5,5 трлн руб. Из них сделки репо с центральным контрагентом составили 46,1 трлн руб., а с клиринговыми сертификатами участия – 55,5 трлн руб.
В феврале объем торгов составил 132,5 трлн руб., тогда как на торги акциями, депозитарными расписками и паями в январе пришлось 4,9 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 246,7 млрд руб. На торги облигациями пришлось 2,9 трлн руб. без учета однодневных бумаг. Среднедневной объем торгов – 142,7 млрд руб. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 445 млрд руб.