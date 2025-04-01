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Объем торгов на Мосбирже в марте составил 149 трлн рублей

Ведомости

Общий объем торгов на рынках Московской биржи за март составил 149 трлн руб., говорится в сообщении торговой площадки. На рынке акций объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 4 трлн руб. при среднем дневном объеме 149,4 млрд руб.

В марте прошло 27 торговых дней, включая шесть выходных, когда биржа проводила торги в тестовом режиме. На рынке облигаций объем торгов составил 3,5 трлн руб. без учета однодневных облигаций, среднедневной объем – 164,5 млрд руб. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций достиг 2 трлн руб., включая 329 млрд руб. по однодневным облигациям.

На срочном рынке объем торгов составил 13 трлн рублей, а среднедневной объем – 618,4 млрд руб. На денежном рынке общий объем операций достиг 114,5 трлн руб., среднедневной – 5,5 трлн руб. Из них сделки репо с центральным контрагентом составили 46,1 трлн руб., а с клиринговыми сертификатами участия – 55,5 трлн руб.

В феврале объем торгов составил 132,5 трлн руб., тогда как на торги акциями, депозитарными расписками и паями в январе пришлось 4,9 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 246,7 млрд руб. На торги облигациями пришлось 2,9 трлн руб. без учета однодневных бумаг. Среднедневной объем торгов – 142,7 млрд руб. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 445 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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