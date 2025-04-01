Объем торгов на Мосбирже в марте составил 149 трлн рублей

В феврале объем торгов составил 132,5 трлн руб., тогда как на торги акциями, депозитарными расписками и паями в январе пришлось 4,9 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 246,7 млрд руб. На торги облигациями пришлось 2,9 трлн руб. без учета однодневных бумаг. Среднедневной объем торгов – 142,7 млрд руб. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 445 млрд руб.