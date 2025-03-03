Объем торгов на Мосбирже в феврале составил 132,5 трлн рублей

24 февраля Московская биржа сообщила, что на рынке акций с 1 марта стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме. Банк России определил условия их проведения, чтобы минимизировать риски для площадок и клиентов. На первом этапе к торгам в выходные дни допущены наиболее ликвидные акции. Сессия стала частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы были сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.