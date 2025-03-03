Объем торгов на Мосбирже в феврале составил 132,5 трлн рублей
Среднедневной объем торгов составил 246,7 млрд руб. На торги облигациями пришлось 2,9 трлн руб. без учета однодневных бумаг. Среднедневной объем торгов – 142,7 млрд руб. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 445 млрд руб.
Объем торгов на срочном рынке достиг 12,4 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 619,4 млрд руб. На денежном рынке показатель составил 100,3 трлн руб. при среднедневном объеме операций в 5 трлн руб. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 37,8 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 49 трлн руб.
3 марта Мосбиржа сообщила, что объем торгов в первые выходные марта превысил 10 млрд руб. Более 65 000 клиентов – участников торгов заключили свыше 291 000 сделок. Ликвидность поддерживалась маркетмейкерами. В торгах приняли участие 23 профессиональных участника. Наибольший объем торгов обеспечили «Т-инвестиции», «БКС мир инвестиций», «Финам», «Сберинвестиции» и «Альфа-инвестиции».
24 февраля Московская биржа сообщила, что на рынке акций с 1 марта стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме. Банк России определил условия их проведения, чтобы минимизировать риски для площадок и клиентов. На первом этапе к торгам в выходные дни допущены наиболее ликвидные акции. Сессия стала частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы были сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.