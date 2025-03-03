Объем торгов на «Мосбирже» в первые выходные марта превысил 10 млрд рублей
Московская биржа впервые в экспериментальном режиме провела торги в выходные дни, в результате совокупный объем торгов за 1–2 марта составил 10,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте площадки.
Более 65 000 клиентов – участников торгов заключили свыше 291 000 сделок. Ликвидность поддерживалась маркетмейкерами.
В торгах приняли участие 23 профессиональных участника. Наибольший объем торгов обеспечили «Т-инвестиции», «БКС мир инвестиций», «Финам», «Сберинвестиции» и «Альфа-инвестиции».
24 февраля Московская биржа сообщила, что на рынке акций с 1 марта стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме. Банк России определил условия их проведения, чтобы минимизировать риски для площадок и клиентов. На первом этапе к торгам в выходные дни допущены наиболее ликвидные акции. Сессия стала частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы были сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.