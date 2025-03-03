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Объем торгов на «Мосбирже» в первые выходные марта превысил 10 млрд рублей

Ведомости

Московская биржа впервые в экспериментальном режиме провела торги в выходные дни, в результате совокупный объем торгов за 1–2 марта составил 10,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте площадки.

Более 65 000 клиентов – участников торгов заключили свыше 291 000 сделок. Ликвидность поддерживалась маркетмейкерами.

В торгах приняли участие 23 профессиональных участника. Наибольший объем торгов обеспечили «Т-инвестиции», «БКС мир инвестиций», «Финам», «Сберинвестиции» и «Альфа-инвестиции».

24 февраля Московская биржа сообщила, что на рынке акций с 1 марта стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме. Банк России определил условия их проведения, чтобы минимизировать риски для площадок и клиентов. На первом этапе к торгам в выходные дни допущены наиболее ликвидные акции. Сессия стала частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы были сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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