ЦБ обозначил правила проведения биржевых торгов в выходные
Банк России определил условия проведения торгов выходного дня, чтобы минимизировать риски для бирж и их клиентов, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).
Как отметил регулятор, на первом этапе биржи должны будут установить размер ценового коридора в пределах 3% вверх и вниз от стоимости бумаг, которая сложилась по итогам пятницы. ЦБ рекомендует включать в список бумаг высоколиквидные акции, чтобы избежать повышенной волатильности на рынке.
Далее ЦБ будет отслеживать торговую активность участников, качество ценообразования, а также то, какие финансовые инструменты торгуются на биржах. Все это позволит оценить возможность масштабирования торгов в выходные дни и будет учитываться при принятии решения о необходимости введения дополнительных ограничений.
В сообщении указано, что торги, которые будут проводиться в субботу и воскресенье, будут расцениваться не как самостоятельные дни, а как дополнительные сессии понедельника. Ожидается, что такое решение позволит не проводить клиринг и расчеты в выходные дни.
24 февраля Московская биржа сообщила, что на рынке акций с 1 марта стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме. На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. 1 марта торги в основном режиме (Т+) начнутся с аукциона открытия – с 14:00 по 14:10 мск. Торговый период пройдет с 14:10 до 19:00 мск. 2 марта аукцион открытия начнется в 09:50 мск, торговый период продлится с 10:00 по 19:00 мск.