ЦБ обозначил правила проведения биржевых торгов в выходные

24 февраля Московская биржа сообщила, что на рынке акций с 1 марта стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме. На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. 1 марта торги в основном режиме (Т+) начнутся с аукциона открытия – с 14:00 по 14:10 мск. Торговый период пройдет с 14:10 до 19:00 мск. 2 марта аукцион открытия начнется в 09:50 мск, торговый период продлится с 10:00 по 19:00 мск.