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ЦБ обозначил правила проведения биржевых торгов в выходные

Ведомости

Банк России определил условия проведения торгов выходного дня, чтобы минимизировать риски для бирж и их клиентов, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Как отметил регулятор, на первом этапе биржи должны будут установить размер ценового коридора в пределах 3% вверх и вниз от стоимости бумаг, которая сложилась по итогам пятницы. ЦБ рекомендует включать в список бумаг высоколиквидные акции, чтобы избежать повышенной волатильности на рынке.

Далее ЦБ будет отслеживать торговую активность участников, качество ценообразования, а также то, какие финансовые инструменты торгуются на биржах. Все это позволит оценить возможность масштабирования торгов в выходные дни и будет учитываться при принятии решения о необходимости введения дополнительных ограничений.

В сообщении указано, что торги, которые будут проводиться в субботу и воскресенье, будут расцениваться не как самостоятельные дни, а как дополнительные сессии понедельника. Ожидается, что такое решение позволит не проводить клиринг и расчеты в выходные дни.

24 февраля Московская биржа сообщила, что на рынке акций с 1 марта стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме. На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. 1 марта торги в основном режиме (Т+) начнутся с аукциона открытия – с 14:00 по 14:10 мск. Торговый период пройдет с 14:10 до 19:00 мск. 2 марта аукцион открытия начнется в 09:50 мск, торговый период продлится с 10:00 по 19:00 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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