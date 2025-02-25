Мосбиржа определила выходные дни без торгов в 2025 году
Мосбиржа определила список выходных, в которые не будут проводиться торги. Список дат торговая площадка опубликовала в сообщении на сайте. С 1 марта в экспериментальном режиме будут запущены торги в выходные дни, а полноценно биржа планирует запустить торги в конце II квартала 2025 г.
В 2025 г. торги не будут проводиться:
8, 9, 22 и 23 марта;
19 и 20 апреля;
24 и 25 мая;
21 и 22 июня;
2 и 3 августа;
20 и 21 сентября;
25 и 26 октября;
2 ноября;
6 и 7 декабря.
Торги в выходные будут проходить в рамках дополнительной сессии, которая станет частью следующего за выходными торгового дня. На первом этапе доступ к ним получат только профессиональные участники рынка, такие как банки, брокеры и управляющие компании. В первый день тестового запуска 1 марта аукцион открытия начнется в 14:00 мск, а торги завершатся в 19:00 мск. В воскресенье, 2 марта, аукцион пройдет в 09:50 мск, а торговая сессия продлится до 19:00 мск. В начале в торгах будут участвовать только наиболее ликвидные акции, а расчеты по сделкам, заключенным в выходные, будут проводиться в первый рабочий день после них.
Сейчас торги на биржах проводятся только в будние дни. На срочном рынке Мосбиржи проводятся две торговые сессии: основная (с 09:00 до 18:45 мск) и вечерняя (с 19:05 до 23:50 мск). Торги прерываются двумя периодами клиринга – с 14:00 по 14:05 мск и с 18:50 по 19:05 мск.
Тестирование торгов выходного дня было запущено Мосбиржей 15 февраля. Оно проводилось с 6:15 до 15:00 мск. Было объявлено, что с 18 февраля тестирование будет проводиться ежедневно со статичными датами с 6:15 до 17:30 мск.