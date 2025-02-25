Мосбиржа определила выходные дни без торгов в 2025 году

Торги в выходные будут проходить в рамках дополнительной сессии, которая станет частью следующего за выходными торгового дня. На первом этапе доступ к ним получат только профессиональные участники рынка, такие как банки, брокеры и управляющие компании. В первый день тестового запуска 1 марта аукцион открытия начнется в 14:00 мск, а торги завершатся в 19:00 мск. В воскресенье, 2 марта, аукцион пройдет в 09:50 мск, а торговая сессия продлится до 19:00 мск. В начале в торгах будут участвовать только наиболее ликвидные акции, а расчеты по сделкам, заключенным в выходные, будут проводиться в первый рабочий день после них.