Мосбиржа расширит перечень доступных на утренних и вечерних торгах акций

В середине марта Мосбиржа анонсировала расширение списка акций, доступных для торгов на утренних и вечерних сессиях. На утренних торгах инвесторы смогут торговать 28 новыми ценными бумагами. Это увеличит общее количество доступных для сделок инструментов до 145. В этот список входят 85 видов акций, включая все 49 бумаг из индекса Мосбиржи, а также все 57 облигаций федерального займа (ОФЗ) и паи трех биржевых инвестиционных фондов (БПИФ).