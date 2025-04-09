Мосбиржа расширит перечень доступных на утренних и вечерних торгах акций
Московская биржа включит акции семи российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных для торгов на утренней и вечерней сессиях. Это следует из информации на сайте площадки.
Кроме того, с 10 апреля инвесторы на утренней сессии смогут заключать сделки с паями биржевого фонда «Альфа-капитал денежный рынок плюс» УК «Альфа-капитал» (AKMP). Таким образом, на утренних торгах инвесторам будут доступны 156 инструментов, в том числе 92 вида акций, а на вечерних – 306 инструментов, включая 96 видов акций, говорится в сообщении.
С 12 апреля семь видов акций и бумаги еще трех компаний – «Глобалтрак менеджмент (GTRK), Объединенная авиастроительная корпорация (UNAC) и “Инарктика” (AQUA) – станут доступны инвесторам на торгах в выходные дни. В результате общее число видов акций на торгах в выходные достигнет 89, заключили в Мосбирже.
В середине марта Мосбиржа анонсировала расширение списка акций, доступных для торгов на утренних и вечерних сессиях. На утренних торгах инвесторы смогут торговать 28 новыми ценными бумагами. Это увеличит общее количество доступных для сделок инструментов до 145. В этот список входят 85 видов акций, включая все 49 бумаг из индекса Мосбиржи, а также все 57 облигаций федерального займа (ОФЗ) и паи трех биржевых инвестиционных фондов (БПИФ).