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Мосбиржа расширит перечень доступных на утренних и вечерних торгах акций

Ведомости

Московская биржа включит акции семи российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных для торгов на утренней и вечерней сессиях. Это следует из информации на сайте площадки.

Торги акциями начнутся с 11 апреля. В список на утренние и вечерние торги вошли акции компаний «Русагро» (RAGR), «Озон фармацевтика» (OZPH), «Аренадата» (DATA), ЛСР (LSRG), «Промомед» (PRMD), «Всеинструменты.ру» (VSEH) и МТС-банк (MBNK).

Кроме того, с 10 апреля инвесторы на утренней сессии смогут заключать сделки с паями биржевого фонда «Альфа-капитал денежный рынок плюс» УК «Альфа-капитал» (AKMP). Таким образом, на утренних торгах инвесторам будут доступны 156 инструментов, в том числе 92 вида акций, а на вечерних – 306 инструментов, включая 96 видов акций, говорится в сообщении.

С 12 апреля семь видов акций и бумаги еще трех компаний – «Глобалтрак менеджмент (GTRK), Объединенная авиастроительная корпорация (UNAC) и “Инарктика” (AQUA) – станут доступны инвесторам на торгах в выходные дни. В результате общее число видов акций на торгах в выходные достигнет 89, заключили в Мосбирже.

В середине марта Мосбиржа анонсировала расширение списка акций, доступных для торгов на утренних и вечерних сессиях. На утренних торгах инвесторы смогут торговать 28 новыми ценными бумагами. Это увеличит общее количество доступных для сделок инструментов до 145. В этот список входят 85 видов акций, включая все 49 бумаг из индекса Мосбиржи, а также все 57 облигаций федерального займа (ОФЗ) и паи трех биржевых инвестиционных фондов (БПИФ).

Тогда сообщалось, что на вечерних торговых сессиях будут добавлены обыкновенные акции трех компаний: «Ренессанс-страхование» (RENI), МД «Медикал груп» (MDMG) и «Евротранс» (EUTR).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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