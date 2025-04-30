Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды в размере 427 рублей на акцию
Совет директоров ПАО «Акрон» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 427 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
- Чистая прибыль «Акрона» за 2024 г. составила 15,77 млрд руб. Из этой суммы 15,7 млрд руб. предлагается направить на дивидендные выплаты. Оставшиеся 73,2 млн руб. будут сохранены как нераспределенная прибыль.
- Кроме того, совет директоров предложил дополнительно направить 3,93 млрд руб. из нераспределенной прибыли за 2023 г. на выплату дивидендов. В этом случае акционеры получат еще по 107 руб. на каждую акцию.
Окончательное решение по дивидендам будет принято на годовом собрании акционеров, запланированном на 29 мая.
9 апреля стало известно, что производство товарной продукции «Акрона» в I квартале 2025 г. выросло на 11%. Также с начала года производство минеральных удобрений увеличилось на 8%, достигнув рекордных 1,9 млн т.