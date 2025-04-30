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Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды в размере 427 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров ПАО «Акрон» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 427 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

  • Чистая прибыль «Акрона» за 2024 г. составила 15,77 млрд руб. Из этой суммы 15,7 млрд руб. предлагается направить на дивидендные выплаты. Оставшиеся 73,2 млн руб. будут сохранены как нераспределенная прибыль.
  • Кроме того, совет директоров предложил дополнительно направить 3,93 млрд руб. из нераспределенной прибыли за 2023 г. на выплату дивидендов. В этом случае акционеры получат еще по 107 руб. на каждую акцию.

Окончательное решение по дивидендам будет принято на годовом собрании акционеров, запланированном на 29 мая.

9 апреля стало известно, что производство товарной продукции «Акрона» в I квартале 2025 г. выросло на 11%. Также с начала года производство минеральных удобрений увеличилось на 8%, достигнув рекордных 1,9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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